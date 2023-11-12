Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama: CHP'de değişim oldu mu?

Beyaz Tv'de Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu eski CHP'li Mehmet Sevigen oldu. Sevigen, Bağcı'nın gündeme dair sorularını yanıtlarken önemli değerlendirmelerde bulundu.İşte Mehmet Sevigen'in satır başları...'Bir soykırım var ve dünya sessiz. Bosna'da da böyleydi. Arap ülkeleri, Müslümanlar toplanıyorlar öneri getirmeyi bir tarafa bırakın; dünya seyirci kalıyor. Çocukları 7 kat yerin dibine gömüyorlar. Bosna'dan ben bunu çok iyi biliyorum. Dünya böyle bir vahşeti seyrediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak yine iyi kötü mücadele ediyoruz ama dünya sessiz. Sokak hareketlerini yükseltmek lazım. Bu soykırım yanlızca İsrail'in değil ABD'nin de katliamıdır.Kemal Bey kafasızlıktan kaybetti. Yanındaki danışmanlar dışarıdan gelme siyaseti bilmeyen insanlardı. Kaybetti gitti keşke böyle gitmeseydi. Hem Türkiye hem de CHP'ye büyük yanlışlar yaptı. Parti içindeki kavgalar, milletvekillerinin kaptırılması... Kılıçdaroğlu tek başına aday olsaydı bile 600-700 tane oyu boş çıkardı. 'Yüzde yüz kazanırız' dedi. Kendi arkadaşlarına da böyle söyledi. Kemal bey çok büyük hatalar yaptı. Belediyeleri örgütün önüne koydu. Çok önemli bir nokta var. Bunu burada ilk defa söyleyeceğim. Kemal Bey belediye başkanlarına bir önceki kurultayda özel localar açtı. Sanki misafirlermiş gibi. Ama Kemal Bey hep onları üst planda tuttu. Örgütler belediye başkanının önündedir. Taksim'deki 10 Kasım Anma Töreni'nde CHP çelengi unuttu. Adam orada duruyor, Ekrem Bey işaret ediyor 'Çık' diye. Kurultayın galibi Ekrem Bey'dir.Genel Merkez Ekrem Bey'de. Ekrem Bey seçimi kaybettiği zaman şimdi hiçbir şey söyleyemez. İl yönetimi de Ekrem Bey'in istediği gibi oldu. En yakınlardan bir tanesi belediyelerden sorumlu oldu. Kemal Bey belediye başkanlarına loca ayırdığı zaman kaybetti. Kemal Bey küçümsedi. En büyük yaptığı kötülük anayasa değişikliği. Tayyip Bey uyanık bir adam. Şimdi bunu fırsat bilip değişiklik yapacak. Kemal Bey'in üzülerek söylüyorum yatacak yeri yok. İkinci Tur'da çekilmesi için aradım onları. 'Çekilsin' dedim. 'Biz Kemal Bey'e söyleyemiyoruz' dediler. Bu kurultayın galibi iki gazetecidir: İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç. Taşeron propagandacılar tutuldu. Şaban ve İsmail'e 'Siz kazandınız' dedim. Siyasetçinin topluma görünecek yüzü olmazsa gazeteciler ortaya çıkıyor.Biz CHP'den niye atıldık? Ben Libya konusunda hükümetin yaptığı doğrudur demedim mi? Bunu söyledim kurultaylarda anlattım. Libya ile hükümet bir anlaşma yapmıştı. Deniz Baykal Maliye Bakanı, Ecevit Başbakan. Bizim Libya ile o dönemde Kıbrıs Çıkarması'nda Kaddafi'nin verdiği paralar var bize. Ben dedim ki bakın arşive. Ben bunu söylediğim için partiden atıldım. Bazı arkadaşlarımız Fethullahçılar CHP'yi aldı deidği için atıldı. Toplumdan ve bizden büyük bir özür dileyecek. Kemal Bey yönetimi yanlış yapmış diyecekler. Bir genelge yayınlarlarsa dönüp dönmeyeceğimizi ona göre karar vereceğiz. Bu parti bizim partimiz onlara bırakacak halimiz yok. Kurultayın ve seçimlerin kazananı sanatçılar ve gazeteciler oluyor.Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'a selam göndermek parti içinde prim yapabilir ama parti dışında prim yapmıyor. Özgür de selam veriyor. Muhalefet bu insanların üzerinde neden çok duruyor? Niye bu insanların üzerinden siyaset yapıyorlar? Genel Başkanlarımız neden bunu üzerinde bu kadar duruyor? Bu konuda bir değişim yok. Değişim Libya'ya, Suriye'ye ve Mavi Vatan'a nasıl baktığınla olur. Özgür Bey Genel Başkan oldu değil mi? Gelir gelmez 'Ön seçim yapacağım' dedi. Kemal Bey de namus sözü vermişti belediyelerden işçiler atılmayacak diye ama 10 bin tane işçi atıldı. Özgür Bey dünki parti toplantısında 'Zaman yetmiyor, ön seçim yapmayacağız' dedi. Dakika bir gol bir.Özgür Özel dik bir duruş göstermezse, CHP tarihinde ilk kez belediye başkanından emir hale gelecek.'