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Katliamcı İsrail'in hedefindeki ülke! Kan donduran tehdit: 'Gazze'de yaptıklarımızı yaparız'

ABD'den aldığı destekle tam 37 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail gözünü Lübnan'a dikti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant kan donduran açıklamalarda bulundu. Elinde beyaz bayrak taşıyan Lübnan vatandaşlarını tehdit eden Gallant, 'Hizbullah hata yaparsa bedelini siz ödersiniz' diyerek sivil katliamı yaptıklarını açık açık itiraf ederken Gazze'de yaptıklarının aynısını Beyrut'ta da yapacaklarını söyledi.

Katliamcı İsrail'in hedefindeki ülke! Kan donduran tehdit: 'Gazze'de yaptıklarımızı yaparız'
Ekleme: 12.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Katliamcı İsrail'in hedefindeki ülke! Kan donduran tehdit: 'Gazze'de yaptıklarımızı yaparız'
İsrail, Gazze'de yaptığı katliamın boyutunu her geçen gün biraz daha artırırken gözünü bir ülkeye daha diktiğini açıkça itiraf etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan vatandaşlarını tehdit etti. Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN HALKINA TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da nasıl yapacaklarını bildiklerini belirterek "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum." dedi.

Gallant, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum." diye konuştu.

YENİ SAVAŞ ÇIKIŞI

Gallant, Hizbullah'ın Lübnan'ı olası bir savaşa sürüklediğini ve hata yaptığını savundu.

SİVİL VURDUKLARINI İTİRAF ETTİ

Lübnan halkına yönelik gözdağını sürdüren Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"PİLOTLARIMIZ KOKPİTTE OTURUYOR"

Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze'de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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