Hudut Kartalları göz açtırmıyor: 2'si FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır noktalarından yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmamaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.