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Beyaz Gazete
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Hudut Kartalları göz açtırmıyor: 2'si FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ekleme: 12.11.2023 - 20:05 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
Hudut Kartalları göz açtırmıyor: 2'si FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır noktalarından yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.
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