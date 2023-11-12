CHP’de küfür kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şok iddia: Hakaretler yağdırdı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları sona erdi. 13 yıllık genel başkanlık kariyerine yeni bir başarısızlık daha yazan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Özgür Özel'e yenildi. 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen kurultayda, koltuğu kaybetti.Kurultayın ardından değişimcilerin adayı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) belirledi.CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısı ise dün gerçekleşti. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleştirdi.Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Turan Taşkın Özer, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı seçildi.Memleket Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen paylaşımlarıyla dikkat çeken ve değişimcilere karşı olan CHP Üyesi ve İstanbul Oto Galerici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolgahan Erdoğan da CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na Avukat Turan Taşkın Özer'in seçilmesine tepki gösterdi.Tolgahan Erdoğan, Turan Taşkın Özer Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı 2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Beylikdüzü WhatsApp gruplarında küfür ettiğini iddia etti.Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Erdoğan, Özer'in ihraç edilmesi talebiyle şikâyet dilekçesi düzenlendi. CHP İstanbul Disiplin Kurulu'na dilekçe ile ilçeden başvuranlar olduğunu gösteren belgeleri paylaşarak şunları söyledi:Genel Başkana küfür eden adam disiplin kurulu başkanı. İBB'nin kamu kaynakları ile devirebildikleri Genel Başkanına ağır hakaretlerde bulunan ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun 3-5 avukatından birisi olan Taşkın Özer adlı zât CHP Disiplin Kurulu Başkanı yapılmış! Birisi varlığını Kılıçdaroğlu'na borçlu olan Özgür Özel'e eyvallahı olmayan genel başkan mı dedi!Ayrıca iddiaya göre Özer'in CHP Beylikdüzü WhatsApp grubunda Kılıçdaroğlu'na küfür etmesi ise CHP'nin ilçe ve İstanbul Disiplin Kurulu'nda üstü örtüldü.