  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de küfür kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şok iddia: Hakaretler yağdırdı!

CHP'li Tolgahan Erdoğan, CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Avukat Turan Taşkın Özer'in seçilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, Özer'in Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı dönem CHP'nin WhatsApp gruplarında Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ettiğini iddia ederek o dönem CHP İstanbul Disiplin Kurulu'na ilçeden dilekçeyle şikâyette bulunulduğunun belgesini paylaştı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'na yönelik Özer'in küfür etmesinin üstü örtüldü.

CHP’de küfür kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şok iddia: Hakaretler yağdırdı!
Ekleme: 12.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
CHP’de küfür kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şok iddia: Hakaretler yağdırdı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları sona erdi. 13 yıllık genel başkanlık kariyerine yeni bir başarısızlık daha yazan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Özgür Özel'e yenildi. 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen kurultayda, koltuğu kaybetti.

Kurultayın ardından değişimcilerin adayı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) belirledi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısı ise dün gerçekleşti. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleştirdi.

Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Turan Taşkın Özer, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı seçildi.

Memleket Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen paylaşımlarıyla dikkat çeken ve değişimcilere karşı olan CHP Üyesi ve İstanbul Oto Galerici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolgahan Erdoğan da CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na Avukat Turan Taşkın Özer'in seçilmesine tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA KÜFÜR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tolgahan Erdoğan, Turan Taşkın Özer Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı 2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Beylikdüzü WhatsApp gruplarında küfür ettiğini iddia etti.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Erdoğan, Özer'in ihraç edilmesi talebiyle şikâyet dilekçesi düzenlendi. CHP İstanbul Disiplin Kurulu'na dilekçe ile ilçeden başvuranlar olduğunu gösteren belgeleri paylaşarak şunları söyledi:

CHP’de küfür kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şok iddia: Hakaretler yağdırdı!

Genel Başkana küfür eden adam disiplin kurulu başkanı. İBB'nin kamu kaynakları ile devirebildikleri Genel Başkanına ağır hakaretlerde bulunan ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun 3-5 avukatından birisi olan Taşkın Özer adlı zât CHP Disiplin Kurulu Başkanı yapılmış! Birisi varlığını Kılıçdaroğlu'na borçlu olan Özgür Özel'e eyvallahı olmayan genel başkan mı dedi!

Ayrıca iddiaya göre Özer'in CHP Beylikdüzü WhatsApp grubunda Kılıçdaroğlu'na küfür etmesi ise CHP'nin ilçe ve İstanbul Disiplin Kurulu'nda üstü örtüldü.
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
MSB duyurdu: 165 terörist etkisiz hale getirildi
CHP’de küfür kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şok iddia: Hakaretler yağdırdı!
Muğla Büyükşehir’den halka zorbalık! Köylüleri darp edip, salondan çıkardılar
Katliamcı İsrail'in hedefindeki ülke! Kan donduran tehdit: 'Gazze'de yaptıklarımızı yaparız'
CHP'li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant
Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli
Londra'da on binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara indi
CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu oyunu biliyoruz, bozacağız
Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok
Katil Netanyahu'nun iyice gözü döndü! İsrail Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu
Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!
SGK ödeme günleri belli oldu: T
İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan
Meteoroloji açıkladı: 12 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Diyarbakır'da İtalyan köyü: 36 yıl önce terk edildi

Diyarbakır'da İtalyan köyü: 36 yıl önce terk edildi

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda