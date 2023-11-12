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Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm

Riyad ziyareti dönüşü AYM ve Yargıtay arasında yaşananlarla ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm" dedi. Öte yandan Erdoğan, AYM'nin parlamentoda karar verilen yasal düzenlemeleri ters düz ettiğini de ifade ederek, "Bu zaman kaybından başka bir şeye yaramaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Ekleme: 12.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan, AYM ile Yargıtay arasında yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Uçakta gazetecilerle sohbet eden Erdoğan, 'Yüksek yargıyla ilgili sorunların anayasal ve yasal zeminde çözülebileceğini vurguladınız. Şimdi Anayasa çalışmasının zaman alacağından yola çıkarak soruyorum. Acaba öncelikle hızlı bir şekilde yetki çatışmalarının önüne geçmek adına bireysel başvuru konusunda bir yasal düzenlemeye gidilebilir mi? Yargı kurumlarının başkanlarıyla görüşecek misiniz?' şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

Yani bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak. Önce Anayasa Mahkemesi'nin buna hazır hale gelmesi lazım. Zira birçok yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi'nde ters yüz ediliyor. Burada da parlamento böyle bir kararı alır ama bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından ters yüz edilirse, bu zaman kaybından başka bir şeye yaramaz.

Onun için parlamento şu anda malum plan bütçe çalışmalarına devam ediyor. Ama bireysel başvuruyla ilgili olarak, bunu zamanında Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına hız kazandırır diyerek çıkarttılar. Şu anda bir öğrendim. Dedim ne kadar bireysel başvuru var? Yanıt 130 bin. Demek ki Anayasa Mahkemesi'nin çalışmalarını hızlandırma hedefini sağlamamış maalesef. Bunların üzerinde durmak, hayali davranmamak lazım ve benim tabii en son Yargıtay Başkanı'nın yaptığı açıklama, bu da tabii manidar. Bir önceki seyahatimizde ben bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki Yargıtay üyeleri sadece hukukçulardan oluşuyor. Ama Anayasa Mahkemesi üyelerinin içinde hukukçular olduğu gibi bunların yanında valiler vardır, bunların yanında iktisatçılar vardır, sosyologlar vardır vesaire böyle de olması zaten gerekir. Ama misyonu noktasında ağırlık nerededir? Yargıtay'dadır. Orada Anayasadan tutun, Ticaret Hukukuna, İş Hukukuna varıncaya hepsi Yargıtay'da. Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa'nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı.

İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil.'
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
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