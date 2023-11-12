  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen Kahramanlar operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait 42 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Ekleme: 12.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir olduBakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda toplam 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda; 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

12 ilde nokta operasyon: Terör inleri yerle bir oldu

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığını belirterek, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 anti-personel mayını, 112,5 kilo patlayıcı, 2 adet PKMS makinalı tüfek, 33 el bombası, 9 top, havan ve obüs mühimmatı, 15 EYP, 1 adet RPG-7 roketatar, 18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 havan silahı, 2 uçaksavar mühimmatı, 3 bomba atar mühimmatı, 127 adet EYP yapımında kullanılan tüp, 1249 mühimmat, 22 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
MSB duyurdu: 165 terörist etkisiz hale getirildi
CHP’de küfür kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şok iddia: Hakaretler yağdırdı!
Muğla Büyükşehir’den halka zorbalık! Köylüleri darp edip, salondan çıkardılar
Katliamcı İsrail'in hedefindeki ülke! Kan donduran tehdit: 'Gazze'de yaptıklarımızı yaparız'
CHP'li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant
Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli
Londra'da on binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara indi
CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu oyunu biliyoruz, bozacağız
Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok
Katil Netanyahu'nun iyice gözü döndü! İsrail Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu
Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!
SGK ödeme günleri belli oldu: T
İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan
Meteoroloji açıkladı: 12 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Diyarbakır'da İtalyan köyü: 36 yıl önce terk edildi

Diyarbakır'da İtalyan köyü: 36 yıl önce terk edildi

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda