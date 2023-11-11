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Ücretli öğretmenlik yapanlar dikkat! Zam kararı Resmi Gazete'de

Ücretli öğretmenlik yapanları yakından ilgilendiren ek ders ücreti zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

Ekleme: 11.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Ücretli öğretmenlik yapanlar dikkat! Zam kararı Resmi Gazete'de'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan kararın 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Karar ile ayrıca alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti haftada 9 saat artırıldı.
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