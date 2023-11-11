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SPK onayladı! Agrotech, Ekos Teknoloji ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı.

Ekleme: 11.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
SPK onayladı! Agrotech, Ekos Teknoloji ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arz oluyor
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Agrotech'in 5,21 liradan, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Mia Teknoloji AŞ'nin 456 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

SPK, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Ral Yatırım Holding AŞ'nin 500 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 175 milyon liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Deniz Faktoring AŞ'nin 2 milyar 155 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 750 milyon liralık, Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın 10 milyar liralık, Zorlu Faktoring'in 225 milyon liralık, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 40 milyon liralık, Arçelik AŞ'nin 30 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin ise 10 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.


500 MİLYON LİRALIK BAŞVURU ONAYLANDI
Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kurul, Rota Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ile "Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu", "Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Ayaz Gayrimenkul Yatırım Fonu" ve "Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Seyhan Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun kurulması talebini olumlu karşıladı.

SPK, yapılan incelemeler sonucunda Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye 300 bin lira, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ise 155 bin 567 lira idari para cezası uyguladı. Kurul, farklı şirketlerin paylarında yaptığı inceleme sonucunda bir isme 1 milyon 409 bin 289 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SUÇ DUYURULARI VE ERİŞİM ENGELİ KARARI
Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "join fx", "compaq fx", "royex markets fx", "kinginvests", "powertradefinance" ve "leveltrade" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 3 isim hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.
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