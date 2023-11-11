SGK ödeme günleri belli oldu: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SGK 5000 TL emekli ikramiyesi için ödeme tarihlerini belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12 milyonu aşkın çalışmayan emeklinin merakla beklediği Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı.İşte 5 bin TL emekli ikramiyesi için tüm detaylar...Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi için takvim açıklandı. SGK'nın emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi bugün başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.Emekli ikramiyesi ödemesi SSK kapsamında aylık alanlardan;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşları için açıklama yapıldı. Bakanlık Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.Normal şartlarda SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara aktarılıyor.Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.Emekli aylığı ödeme tarihleri tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Ödemelerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise emekli aylıkları örneğin Cumartesine denk gelmesi durumunda Cuma, Pazara denk gelmesi durumunda Pazartesi yapılıyor.Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da düzenlemeden faydalanabilecek. Burada 'Dul ve yetime ikramiye var mı' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Dul ve yetimler 5.000 TL emekli ikramiye ödemesinden hisseleri oranında faydalanabilecek.Yüzde 75 hissesi olanlar 3.750 TLYüzde 50 hissesi olanlar 2.500 TLYüzde 25 hissesi olanlar 1.250 TL Cumhuriyet ikramiyesi alacak.Tahsis numarasına göre ödeme takvimi dul ve yetimler için de aynen geçerli olacak.5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alıp da herhangi bir işte sigortalı çalışmayanlara ödenecek.Emekliler ile dul ve yetimlere Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir defalığına verilecek 5000 TL emekli ikramiyesi üzerine haciz konulamayacak ve bu ödemelerden kesinti yapılamayacak.5000 TL emekli ikramiyesinden faydalanabilmek için Ekim'de SGK'dan maaş almamak ve sigortalı bir işte çalışmamak gerekiyor. Buna göre şu durumdaki vatandaşlar emekli ikramiyesi alabilecek:Ekim ayında 1 gün dahi sigortalı çalışması bulunan emekliler ikramiye alamayacaklar. Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeksizin çalışmalarına devam edecen memurlara da ikramiye ödenmeyecek.Birden fazla emekli maaşı olanlara sadece en fazla ödemeye imkân veren dosyası üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin, bir kişi kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta iken aynı zamanda ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı almakta ise sadece kendi emekliliğinden dolayı 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi alabilecek.