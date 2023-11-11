Riyad'da olağanüstü İslam zirvesi! Dünyanın gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan katılımcılara hitap edecek

Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Başkan Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. Başkan Erdoğan zirvenin yapılacağı salona geldi.Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.İİT'ye üye 57 İslam ülkesinin liderleri ve hükümet başkanları, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını ele almak üzere 11 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde toplanıyor.İİT'den yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü zirvenin dönem başkanı Suudi Arabistan'ın davetiyle düzenleneceği belirtildi.'Zirvede İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız ve benzeri görülmemiş saldırıları ele alınacak.' denilen açıklamada, 9 Kasım Perşembe günü üye ülkelerin temsilcileri düzeyinde hazırlık toplantısının yapıldığı aktarıldı.Zirve öncesinde dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda alınacak kararların yarın 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde liderlerin onayına sunulacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Bu Zirve, İslam ümmetinin merkezi davası olan Filistin meselesi ve Kudüs kentine ilişkin tehlikeli gelişmeler üzerine düzenleniyor. Zirve, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden acımasız saldırılarına karşı İslami ortak bir duruş ve eylem geliştirmeyi hedefliyor.'Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği katliam suçları sebebiyle Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının her köşesinde insani durumun kötüleştiği vurgulandı.