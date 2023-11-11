  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Riyad'da olağanüstü İslam zirvesi! Dünyanın gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan katılımcılara hitap edecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin bugün Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dünyaya seslenecek.

Riyad'da olağanüstü İslam zirvesi! Dünyanın gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan katılımcılara hitap edecek
Ekleme: 11.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Riyad'da olağanüstü İslam zirvesi! Dünyanın gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan katılımcılara hitap edecek
Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Başkan Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. Başkan Erdoğan zirvenin yapılacağı salona geldi.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.

Riyad'da olağanüstü İslam zirvesi! Dünyanın gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan katılımcılara hitap edecek

'İSLAMİ ORTAK BİR DURUŞ VE EYLEM GELİŞTİRME HEDEFİ'
İİT'ye üye 57 İslam ülkesinin liderleri ve hükümet başkanları, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını ele almak üzere 11 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde toplanıyor.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü zirvenin dönem başkanı Suudi Arabistan'ın davetiyle düzenleneceği belirtildi.

'Zirvede İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız ve benzeri görülmemiş saldırıları ele alınacak.' denilen açıklamada, 9 Kasım Perşembe günü üye ülkelerin temsilcileri düzeyinde hazırlık toplantısının yapıldığı aktarıldı.

Zirve öncesinde dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda alınacak kararların yarın 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde liderlerin onayına sunulacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bu Zirve, İslam ümmetinin merkezi davası olan Filistin meselesi ve Kudüs kentine ilişkin tehlikeli gelişmeler üzerine düzenleniyor. Zirve, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden acımasız saldırılarına karşı İslami ortak bir duruş ve eylem geliştirmeyi hedefliyor.'

Riyad'da olağanüstü İslam zirvesi! Dünyanın gözü bu toplantıda: Başkan Erdoğan katılımcılara hitap edecek

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği katliam suçları sebebiyle Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının her köşesinde insani durumun kötüleştiği vurgulandı.

Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok
Katil Netanyahu'nun iyice gözü döndü! İsrail Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu
Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!
SGK ödeme günleri belli oldu: T
İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan
15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı
Osman Gökçek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e salvolar!
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Durmuş Yılmaz gerçeklerden kaçtı! Sorulara yanıt veremedi
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
İYİ Parti'de istifa depremi! O isim sosyal medyadan duyurdu
MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı
CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor