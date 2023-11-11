  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Prens Selman ile görüşmesinde İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkat çekerek İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli
Ekleme: 11.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Prens Selman görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

'İSLAM DÜNYASI HAREKETE GEÇMELİ'

Görüşmede, İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN-WİDODO GÖRÜŞMESİ

Diğer yandan Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için gittiği Riyad'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Erdoğan görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Başkan Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli
Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli
Londra'da on binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara indi
CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu oyunu biliyoruz, bozacağız
Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok
Katil Netanyahu'nun iyice gözü döndü! İsrail Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu
Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!
SGK ödeme günleri belli oldu: T
İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan
15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı
Osman Gökçek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e salvolar!
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Durmuş Yılmaz gerçeklerden kaçtı! Sorulara yanıt veremedi
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor