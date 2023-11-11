Riyad'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Prens Selman ile görüştü: İslam dünyası hareket geçmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Prens Selman ile görüşmesinde İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkat çekerek İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan Prens Selman görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.'İSLAM DÜNYASI HAREKETE GEÇMELİ'Görüşmede, İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini, yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.BAŞKAN ERDOĞAN-WİDODO GÖRÜŞMESİDiğer yandan Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için gittiği Riyad'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.'KABUL EDİLEMEZ'Erdoğan görüşmede, Filistin halkına yönelen saldırıların toplu katliam boyutuna ulaştığını, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini anlatan Başkan Erdoğan, İslam ülkelerinin barışın tesisi için birlik içinde adımlar atması gerektiğini vurguladı.