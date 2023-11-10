Osman Gökçek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e salvolar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Haber Global canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AYM ve Yargıtay arasındaki anlaşmazlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı sözlerine tepki gösteren Osman Gökçek, ana muhalefet partisinin yeni genel başkanınI sert sözlerle eleştirdi.İşte Osman Gökçek'in o açıklamaları..."Cumhuriyet Halk Partisi halen halkın oyuyla seçilmiş olan Cumhurbaşkanımızı kabullenme konusunda maalesef çok yanlış ifadelerde bulunuyor. Bu demokratik bir seçimle iktidara gelmiş olan Cumhurbaşkanımıza söylenecek laf değil. Sayın Özgür Özel ilk önce kendileri hangi paralarla, kimleri satın alarak o Genel Başkanlık görevine geldi onun hesabını versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşru olup olmadığını tartışacağına bugün kaç tane Iphone verdiler veya kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi; bu sorulmalı. Bakın bugüne kadar PKK terör örgütünün açık desteğini alan Kemal Kılıçdroğlu için; bugüne kadar tek bir kelime etmeyen, onun seçimiyle ilgili herhangi bir söz söylemeyen Özgür Özel, bugün kalkıp da bu tür bir söylemde bulunamaz. Bugün kendilerinin hangi kişiler tarafından göreve getirildiği konusunda büyük şaibeler olan Özgür Özel, bugün bizim Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözleri kullanma hakkına sahip değildir.Öncelikli olarak şunun hesabını versin; 2016 yılında FETÖ'ye yönelik Manisa'da yapılan operasyonda bu terör örgütüne yapılan operasyon için oraya gidip, oradaki kişileri 'hizmet hareketi veya inanç grubu' olarak adlandıran Özgür Özel; kendisinin FETÖ ile iltisaklı olup olmadığı hakkında vatandaşa hesap versin. Ondan sonra bizim Cumhurbaşkanımız hakkında konuşma hakkı olsun. Kendi Genel Başkanlarına arkadan nasıl kumpas kurduğunu bütün milletimiz gördü. Hangi paraların döndüğü de piyasada konuşuluyor. Kendisi önce meşru olup olmadığı yönünde milleti ikna etsin."