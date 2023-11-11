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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege kıyıları, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Ekleme: 11.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2023 tarihi Türkiye Geneli hava durumunu paylaştı ve uyarıda bulundu. Meteoroloji'ye göre 11 Kasım'da hava durumu gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Yağışların Marmara(Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne ve Bilecik hariç yerel olarak kuvvetli, Balıkesir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
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