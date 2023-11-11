Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2023 tarihi Türkiye Geneli hava durumunu paylaştı ve uyarıda bulundu. Meteoroloji'ye göre 11 Kasım'da hava durumu gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Yağışların Marmara(Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne ve Bilecik hariç yerel olarak kuvvetli, Balıkesir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CParçalı bulutluISPARTA °C, 19°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıDÜZCE °C, 26°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 21°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 24°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı bulutluTOKAT °C, 25°CParçalı bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı bulutluSİİRT °C, 22°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı bulutlu