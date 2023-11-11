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Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Elazığ'da inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan, üç yıl önce safran bitkisi yetiştirmeye başladı. Deneme amaçlı ektiği baharattan servet kazandı.

Ekleme: 11.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL
Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (34), 3 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu'da yetişen safran bitkisini gördü. 2020 yılında deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti.

Bitkinin güzel verim verdiğini gören Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak yaklaşık bir dönüm alana safran ekti. Bu yıl 3'üncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan Çalışkan, gramını 150 ile 200 lira arası satıyor. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği bulunan dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran ayrıca; gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanımı ile biliniyor.

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

SERVET KAZANIYOR...

İnşaat ve aynı zamanda ziraat mühendisi olduğunu aktaran Bayram Çalışkan, ''2020 yılında kendi mesleğimi olan inşaat mühendisliği yapmaya çalışırken, aynı zamanda ziraat mühendisi de olduğum için araştırma içindeydim. Sonra haberlerde, internette Safranbolu'yu gördüm. Sonrasında biraz araştırmasını yaptım. Bu şekilde gidip Safranbolu'dan soğan temini yaptım. Getirdikten sonra buranın iklimine uyar mı diye bir deneme yaptım ve yetişti.

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Bir sonraki gidip daha fazla soğan getirip bu işe başladık. 2022 yılında da İl Tarım ve Orman Müdürü ile ekibi ile birlikte buraya geldi ve alanımızı gördü. Bizi desteklediler. Bu şekilde bir başlangıç yaptık. Safran bitkisi çok yıllık bir bitki, bu bitkiyi ektikten sonra toprakta minimum 3 yıl kalıyor, daha fazla da kalabilir.

Ticaret olarak boya sektöründe, yemeklerde baharat olarak kullanılıyor, kimya sektöründe, kozmetikte birçok kullanım alanı var. Sarı olanlar arılar için ve arıcılık sektöründe kullanılıyor, biz ise kırmızı olan safran bitkisini kullanılıyoruz. Koparıp, kurutmasını yapıyoruz ve bir gramlık şişeler halinde isteyenlere gönderiyoruz. Hobi olarak başladım ama şuan ticaretini yapıyorum' dedi.

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

3 YILDA PARAYI KATLADI

Safranın çok değerli bir bitki olduğunu aktaran Çalışkan, ''O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Gram olarak satıyorum, kilo olarak herkesin almaya durumu olamayabiliyor. Gramının fiyatı, 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Burada 800 metrekarede bir ekili alan var. 3 yılda toplamda 300 bin lira civarında bir gelir elde ettik.

Ekim ve söküm arasında iki aylık bir süreci var. Soğanın ağustosun sonunda ekimi yapılır, hasadı ise ekim ayının sonunda oluyor. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Elazığ'da daha önce bu işi yapan yoktu, bunu ben getirdim. Buradaki çiftçilere örnek olmak amaçlı başladım ve bu yıl tarım ve orman il müdürlüğü beş çiftçiye daha destek verdi. Bu şekilde yayıldı, daha fazla olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

KALP VE DAMAR HASTALIĞINA İYİ GELİYOR

Baba Ali Rıza Çalışkan ise ''Biz ailecek birlikte bu işi yapıyoruz ve şu anda da hasadını yapıyoruz. Safran bitkisinin geniş bir yelpazesi var. Tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Genellikle ilaç firmaları kullanıyor. Onun devamında piyasada astım, bronşit, kalp, damar gibi birçok hastalığa iyi geldiğini söylüyorlar. Tadı çok güzel, reçel ve bal gibidir' şeklinde konuştu.

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