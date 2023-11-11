Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana hem halkı hem de esnafı mağdur etti. Ücretini ödemediği Özel Halk Otobüsleri şoförlerinin emeklerine göz dikti. Hakları için mücadeleden esnafa zulmeden Yavaş’a tepki dinmedi. TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kurtuluş Kara “ABB’nin 58 milyar TL bütçesi var. Ama esnafa geldiği zaman o para ortada yok” diyerek tepki gösterdi!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşa kabusu yaşattı. Ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda sınıfta kalan belediyelere tepki yağdı. Yerel seçime sayılı zaman kala, CHP'li belediyelerdeki hukuk dışı uygulamalar birer birer gün yüzüne çıktı.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş son olarak otobüsçü esnafını da mağdur etti. Aylardır ulaşım esnafına destek vermeyen Yavaş yüzünden 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler Özel Halk Otobüslerini kullanamaz hale geldi.Hakları için mücadele eden esnafın ekmek teknesini bağlayarak baskı kurmaya çalışan Yavaş, esnafa destek vermek yerine zulmetti. Halkı da mağdur eden Yavaş'a karşı ulaşım esnafı AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ulaşım Esnafı İle Buluşma' toplantısında bir araya geldi.Mansur Yavaş'ın keyfi uygulamalarından dert yanan Kurtuluş Kara, 'Bana 'davul çaldıracaksın' dediler çaldırdım. Mansur Yavaş sabah 'evet' dediğine akşam 'Hayır' diyor. Akşam 'evet' dediğine sabah 'hayır' diyor. 4 buçuk yıldır bu böyle sürüp gitti. ABB'nin 58 milyar TL bütçesi var. Ama esnafa geldiği zaman o para ortada yok. Çünkü Sayın Yavaş esnafı siyasi malzeme yaptı. Her zaman söylüyorum. Seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kazanmasaydı esnafımız aç kalmıştı. Burada AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi var. Ama ben AK Partiliyim. AK Parti bizi hiçbir zaman reddetmedi. Ne istediysek verdi' dedi.