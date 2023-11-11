Katil Netanyahu'nun iyice gözü döndü! İsrail Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'yi havadan ve karadan vurmaya devam ediyor. Soykırıma varan katliamlar gerçekleştiren İsrail, tüm uyarılara rağmen hastaneleri ve çevrelerini hedef almaktan geri durmuyor.Gece saatlerinde hava saldırılarına ağırlık veren İsrail güçleri, uluslarası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombaları kullandı. Fosfor bombaları kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda, Şifa Hastanesi yakınları hedef alındı.Şifa Hastanesi'nden Dr. Halid Abo Samra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları kaydetti:'Şifa Hastanesi'nde siyonizmin bu barbarlığıyla birlikte en zorlu anları yaşıyoruz. İsrailliler doğumhane ve ayakta tedavi binalarını hedef aldı. Binaya ateş açtılar ve bazı şarapneller komplekse isabet etti. Biz hala burada olan doktorlar, hemşirelerimiz ve diğer çalışanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Biz bu toprakların bir parçasıyız ve ölene kadar ayrılmayacağımıza söz veriyoruz.'Gazze'deki hükümet: İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu. Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiİsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerini gece boyu bombalamayı ve topçu ateşiyle vurmayı sürdürdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir gün içinde 6 hastaneyi birden hedef aldı. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri de hedef almaya devam ediyor.Son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.Şifa Hastanesi yerleşkesinde yer alan bir poliklinik binasının bombalanması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü.Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin çevrelerini de vurdu.İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni de 'doğrudan' hedef aldı.Gazze'de hedef alınan Nasr Çocuk Hastanesi hizmet dışı kalırken oksijensiz kalan bir çocuk hayatını kaybetti.İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı. Ayrıca Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesi şiddetli şekilde bombalandı.Son olarak akşam geç saatlerde Endonezya ve Şifa hastaneleri çevrelerine yeniden 'şiddetli' saldırılar düzenlendi.Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından 'Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu' iddiasıyla çok kez bombalandı.Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.