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Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!

İsrail Gazze katliamının 36. gününde de bölgeye bomba yağdırmaya devam etti. Gece boyunca yaşanan saldırılarda başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan vuruldu. Şifa ve Endonezya hastaneleri acımasız saldırıların hedefi olurken öldürülen Filistinlerin sayısının 11 bini aştığı tahmin ediliyor. Yaralı nakilleri tamamen dururken katliamın şiddetinin artmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan alçak bir açıklama geldi.

Ekleme: 11.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
İsrail, Gazze'yi işgal saldırılarında 36. güne girdi. Yıllardır işgal altında tuttuğu bölgeyi tamamen ele geçirmek için 7 Ekim'de Hamas bahanesini yaratan ve saldırılarına başlayan İsrail, 36 günde 11 bine yakın sivili katletti. Kadın, çocuk ve bebekleri hedef alan İsrail ordusu, sivil yerleşim ve hastanelerin Hamas kontrolünde olduğunu iddia ederek buralara bomba yağdırmaya devam ediyor.

Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!

YİNE HASTANELER HEDEF ALINDI

Çaresizce hastanelere sığınmış sivilleri bombalayan İsrail, insanlık dışı saldırılarına dün ece de devam etti. İsrail gece boyu başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok noktayı havadan ve karadan hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!

NETANYAHU'DAN İĞRENÇ SAVUNMA

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.

Gece saldırılarında ölenlerin sayısı henüz netleşmezken ilk günden bu yana soykırımda geri adım atmayan İsrail'den yeni bir açıklama daha geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki sivil ölümlerinden İsrail'in değil Hamas'ın sorumlu olduğunu belirtti.

Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'Gazze'ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği' yönündeki sözlerinin ardından Başbakanlık ofisinden yazılı açıklamada bulundu.

Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!

SİVİL KATLİAMININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEDİ

Açıklamasında Hamas'la DEAŞ'ı birbirine benzeten Netanyahu, 'Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas-DEAŞ'a aittir.' ifadelerini kullandı.

'İsrail'in, terör örgütünün yüzlerce İsrailliyi vahşice katletmesi ve 200'den fazla İsrailliyi rehin alması' nedeniyle savaşa girdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail, sivillere zarar vermemek için elinden geleni yapıp onları savaş alanlarını terk etmeye çağırırken Hamas'ın sivillerin güvenli bölgelere gitmesini engellemek için elinden geleni yaptığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

'Hamas-DEAŞ kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı acımasızca rehin tutarak insanlık suçu işliyor. Okulları, camileri ve hastaneleri terör komuta merkezleri olarak kullanıyor.' diyen Netanyahu şöyle devam etti: 'Bugün Hamas-DEAŞ'ın Gazze'de işlediği suçlar, yarın Paris'te, New York'ta ve tüm dünyada işlenecek. Dünya liderleri İsrail'i değil Hamas-DEAŞ'ı kınamalı.'

Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!

MACRON ATEŞKES İSTEMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta, 'Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum.' demişti.

Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
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