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İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!

İsrail 36 günden bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştirirken, işlenen insanlık suçları nefret söylemlerini birbiri ardına getiriyor. Filistin halkı için alçak ifadeler kullanmaktan çekinmeyen İsrailli yetkililere bir yenisi daha eklendi. Fanatik görüşleriyle tanınana İsrailli haham Meir Mazuz, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına iğrenç sözlerle karşı çıktı.

İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
Ekleme: 11.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail'deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden 78 yaşındaki haham Meir Mazuz, kurucusu olduğu bir Yahudi dini okulunda yaptığı haftalık sohbetinde Gazze'ye yönelik insani yardımlara tepki gösterdi.

İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!

'İNSANLARLA DEĞİL HAYVANLARLA UĞRAŞIYORUZ'

Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırılması yönünde yaptığı çağrıya karşı çıkarak İsrail'in ABD'nin bu talebini reddetmesi gerektiğini savundu. Yahudi din adamı, 'Biden'a şunu söylemeliyiz: Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız?' ifadelerini kullandı.

'ONLARIN HİÇBİR ŞEYE İHTİYAÇLARI YOK'

Mazuz, İsrail ablukası altındaki Gazze halkının içinde bulunduğu insani krizle de alay ederek, şunları söyledi: 'Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar.'

İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!

Haham Mazuz, daha önce de İsrailli terörist Baruch Goldstein'ın 1994'te El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak yaptığı katliamı savunmuş, Goldstein'ın bu katliamı yaparak 'çok büyük bir tehlikeyi önlediğini' iddia etmişti.

İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!

Fanatik görüşleriyle tanınan 78 yaşındaki haham Meir Mazuz, Sefarad Yahudileri tarafından kurulan aşırı dindar Şas Partisi'nin ruhani lideri sayılıyor. İsrail'de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisindeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.

İĞRENÇ İFADELER DAHA ÖNCE DE KULLANILDI

İsrail Savunma Bakanı da daha önce benzer bir yorumda bulunmuştu. Filistinlilere 'hayvan' benzetmesi yapan İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz.' demişti.
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İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
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