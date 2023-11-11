İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik soykırım planını 35 gündür uyguluyor. ABD ve Batı izlemekle yetiniyor. Çocukları katletmeye, hastaneleri vurmaya, sivilleri sürgün etmeye, Gazze'nin her bir köşesini yok etmeye, milyonlarca kişiyi açlığa mahkûm etmeye, Batı Şeria ve Kudüs'teki zulümlere, kara propagandaya, bölge ülkelerini tehdit etmeye devam ediyorlar. Gazze'deki 2.3 milyon kişinin akıbetini ise kimse sorgulamıyor ve bilmiyor.Gazze Şeridi'ndeki hastanelere sığınan sivillerin, İsrail tanklarıyla dün kuşatılması akıllara 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımını getirdi. O dönem de Birleşmiş Milletler askerleri, Potoçari Akü Fabrikası'na sığınan Müslüman Boşnakları, Sırplara teslim etmişti.Gazze'nin kuzeyindeki 1.1 milyon kişiyi güneye zorla sürgün etmeyi sürdürüyorlar. Ancak sürgün yolundakileri öldürmeye devam ediyorlar. Güneyde sıkışan milyonlarca kişinin akıbetinin ne olacağını kimse bilmiyor.Daha önce ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentinde yaptığı gibi Gazze'nin kuzeyini de İsrail tamamen yerle bir etti. Ancak kuzeye de ne olacağı konuşulmuyor.11 binden fazla Filistinli sivili katlettiler. Ama siyonist rejim ve destekçileri kana hâlâ doymadı. Israrla 'ateşkes yok' diyorlar. 4 saatlik bir insani duraklama bahanesini ürettiler. Ama bu duraklamayı da yine daha fazla sürgün için kullanıyorlar.Gazze'nin tamamına bundan sonra ne olacağı da bir muamma. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Gazze'de güvenliği kendilerinin sağlayacağını söylemişti. Aynı Netanyahu dün, 'Gazze'yi fethetme peşinde değiliz. İşgal etme peşinde değiliz' dedi. Gazze için sivil bir hükümet bulacaklarını söyledi. Yani yıkımın ardından da Gazze'yi işgali farklı bir boyutta devam ettirmenin peşindeler.İsrail işgal yönetimi, 7 Ekim'den bu yana kamuoyuna yönelik yoğun bir şekilde aldatma savaşı da yürütüyor.Son olarak İsrail medyasından Yedioth Ahranoth Gazetesi, 7 Ekim'deki müzik festivalinde birçok sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü yazdı. İsrail ordusu festivaldeki sivilleri Kassam Tugaları'nın öldürdüğünü ileri sürmüştü.7 Ekim'de Hamas'ın birçok bölgede sivilleri katlettiğini ileri sürdüler.Hareetz gazetesi 7 Ekim günü İsrail ordusunun içerisinde kim olduğuna bakmadan içeride Kassam Tugayları olma ihtimali nedeniyle İsrailli sivillerin evlerini vurduğunu ortaya çıkardı.40 bebeğin başı kesildiği yalanını attılar.Bu alçak iddia kısa sürede tüm yetkililerce yalanlandı.Hastanalerin altında tünel olduğunu gösteren fotoğraf yayınladılar.Al Jazeera uzmanlara görüntüleri analiz ettirdi ve tünel fotoğrafları sahte çıktı.İsrail askerlerinin ilerlediğini söylüyorlar.Uzmanlara göre Kassam Tugayları'nın karadan direnişi çok sert oluyor.Rehinelere işkence yapıldığını ileri sürdüler.Serbest bırakılan rehineler kendilerine ne kadar özenli davranıldığını açıkladı.Kuzeydeki sivilleri güneye gönderip güvende dediler.Sürgün edilenleri de vuruyorlar.Hamas ile savaşıyoruz yalanını ortaya attılar.Bebekleri katlediyorlar, Kudüs ve Batı Şeria'da da katliamlar yapıyorlar.Hamas'ın çok sayıda aracı yok ettiğine dair görüntüler yayınlandı.İsrail gazetesi 7 Ekim'de savaş helikopterlerinin ateşinde İsrailli sivil-Hamaslı ayrımının 'daha sonra' yapılabildiğini yazarak ağır ateşin İsrail ordusu tarafından yapıldığını itiraf etti.Dünya Müslüman Âlimler Birliği'ne bağlı İçtihat ve Fetva Komitesi, 'İşgalci düşmana karşı kapsamlı boykot fetvası' başlığıyla bir açıklama yayımladı. İsrail işgalini sona erdirmek için Müslümanların harekete geçmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, 'Yöneticiler, yönetilenler, elitler ve tüm Müslümanların birleştiği nokta, kolay ve herkesin erişebileceği kapsamlı bir boykottur' denildi.Açıklamada, 'Siyonist düşmanı ve ona yardım edenleri boykot etmek İslam hukukuna göre bir zorunluluktur' denildi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleri, Riyad'da bugün toplanıyor. Açıklamada, 'Zirve, İsrail'in saldırılarına karşı İslami ortak bir duruş geliştirmeyi hedefliyor' denildi.