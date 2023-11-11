Hatayspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi