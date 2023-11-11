Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır...

Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Zirvede katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.Zirvede dünyaya seslenen Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:Toplantımızın Filistinli kardeşlerimizle birlikte tüm İslam dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Filistin ile olan dayanışmamazızı ortaya koyduk. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmek artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız. İsrail yönetimi bir çocuğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim'in intikamını çocuklardan, kadınlardan çıkarmaktadır. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı yapmıyor yapamıyor.Gazze'deki cinnet halinin savunulabilir ya da mazur görülebilir hiçbir tarafı yoktur. Batı'nın tavrı sadece acizlik değil aynı zamanda korkaklıktır. İsrail'e destek veren ülkelerin sokakta yükselen Filistin'e destek çağrılarını görmeleri gerekiyor. İnsani yardımlar kesintisiz olarak devam etmeliSaldırılara 4 saat ara verme kararı alaycı bir yaklaşım. Birinci önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasıdır.İnsani yardımlar kesintisiz gerçekleştirilmeli. Tüm teşkilat üyesi ülkeler Mısırlı kardeşlerimize gereken desteği vererek Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulmasını sağlamalıdır.Batının şımarık çocuğu gibi davranan İsrail yönetimi zararı tazmin etmek durumundadır.Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz. Soruna kalıcı çözümün yolu ancak 1967 sınırşarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasıyla mümkündür. Filistinli kardeşlerimizin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalara da ihtiyaç görünüyor.Hep söylediğim gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin'de şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Zirve toplantımızın tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor, onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu korkaklıktır, vicdansızlıktır.İsrail destekçisi yönetimlerin bu çığlığa kulak vermesini diliyoruz. 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini sevk ettik. Dün sivil gemimiz yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların durumuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Hastaneler başta olmak üzere acil ihtiyaç içindeki yerlere akaryakıt ulaştırılması hayati önemdedir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde liderler ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan ve diğer liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı. Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı zirvede İsrail'in, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele alınacak. Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen zirvede İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.Zirvede açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman: 'Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki talebimizi yineliyoruz.' dediFilistin Devlet Başkanı Abbas: 'Halkımızın Gazze ya da Batı Şeria'da yerinden edilmesi yönündeki tüm çabaları kesin olarak reddediyoruz.' dediÜrdün Kralı 2. Abdullah: 'İsrail'in Gazze'ye su ve gıda girişini engellemesi savaş suçudur.'