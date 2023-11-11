Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Zirvesi için Suudi Arabistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile saat 09. 30'da Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’a hareket etti.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Riyad’a gitti.