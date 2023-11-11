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Beyaz Gazete
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CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!

CHP'de tartışmalı kurultay sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu yine kaybetti. Genel Başkanlık koltuğuna Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Özgür Özel seçildi. 'Emanetçi Başkan' Özel, A takımını belirledi. MYK'sında, İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunması dikkat çekti!

CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!
Ekleme: 11.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partide tartışmaları artırdı. Genel Merkez, değişimci ve Kılıçdaroğlu tarafları olmak üzere parçalandı.

İstifa çağrısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Bu kez, koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.

CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!

EKREM İMAMOĞLU'NUN DESTEĞİYLE KAZANDI...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan ve 'emanetçi başkan' denilen Özgür Özel, A takımını hazırladı.

A TAKIMINDA İMAMOĞLU DETAYI!

CHP'nin yeni MYK'sında, değişimci ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı.

CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!

Buna göre MYK'da Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğüne Deniz Yücel, Halkla İlişkilere Burhanettin Bulut, Seçim ve Hukuk alanına Gül Çiftçi, Mali İşlere Özgür Karabat, Yerel Yönetimlere ise Gökan Zeybek atandı. Örgütlerden sorumlu isim ise Ensar Aytekin olarak açıklandı.

CHP’de yeni MYK belli oldu! A takımında dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı: Hepsi ona yakın!

Listede yer alan isimlerin her biri seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparak değişimcilerden yana taraf almıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun ihaleleri bağladığı Özgür Karabat'ın CHP'nin mali işlerinin başına gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday göstereceği iddia edilen Selin Sayek Böke de, listede yer aldı.

Ensar Aytekin (Örgüt)

Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)

Burhanettin Bulut (Halkla İlişkiler)

Özgür Karabat (Mali İşler)

Gökan Zeybek (Yerel Yönetim)

Deniz Yücel (Parti Sözcüsü)

CHP'NİN YENİ MYK'SINDAKİ DİĞER İSİMLER ŞÖYLE...

Gül Çiftci (Seçim ve Hukuk)
Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları
İlhan Üzgel: Dış İlişkiler
Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları
Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları
Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları
Erhan Erdem: Tarım Politikaları
Murat Bakan: İçişleri Politikaları
Volkan Demir: Ticaret Politikaları
Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları
Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları
Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları
Koza Yardımcı: Kültür Politikaları
Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları

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