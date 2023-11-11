  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda CHP'li belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu iddia eden bazı CHP'li milletvekillerine, "Nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki 'deprem turisti' gibi geldiler, görüntü verdiler, 'selfie' çektiler, bırakıp gittiler, benim sitemim de onlara, bunu söylemek benim hakkım" karşılığını verdi. Bakan Özhaseki'nin 'deprem turisti' söylemi muhalefet sıralarını rahatsız etti.

Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
Ekleme: 11.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaydı. Bakan Özhaseki'nin, sunumu sırasında deprem bölgelerine selfie çekmeye gelen bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesinde bulunması, muhalefet sıralarını rahatsız etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bütçe görüşmeleri sırasındaki sunumu kendisine sataşan muhalefet partisi milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Bir yandan sunumu yapmaya bir yandan da muhalefet sıralarından gelen sataşmalara tek tek cevap veren Bakan Özhaseki, tepki göstererek, 'Değerli arkadaşlar, siz konuşacaksınız, ben cevap vermeyecek miyim? Bitirene kadar sessizce bekleyin, saygılı olun.' ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…

'UYKUSU GELENLERİN UYKUSU KAÇTI'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un komisyon üyelerini uyarmasının ardından Bakan Özhaseki, 'Evet, iyi oldu ya, uykusu gelenlerin uykusu kaçtı arkadaşlar' sözleri gerginliği bir nebze yatıştırdı.

Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…

'BENİM SİTEMİM GÖRÜNTÜ VERMEK İÇİN GELEN BELEDİYELERE'

Bakan Özhaseki, Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları aktaran Bakan Özhaseki, deprem sonrasında hizmet için yardıma eden tüm belediyelere teşekkür ederken, bazı belediyelere de tepki gösterdi. Deprem bölgesine gösteriş için gelen bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesi yapan Bakan Özhaseki 'Bizler deprem bölgesi için gayret ettik, orada birçok CHP'li belediye de vardı, bunu da söyleyelim ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki 'deprem turisti' gibi geldiler, görüntü verdiler, 'selfie' çektiler, bırakıp gittiler, benim sitemim de onlara, bunu söylemek benim hakkım.' serzenişinde bulundu.

Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…

'SANKİ HERKES MELEKLER ORDUSU'

CHP'li belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu iddia eden CHP'li bazı milletvekillerine Bakan Özhaseki, 'Ya öyle bir konuşuyorsun ki, öyle bir takıntılı partililik yapıyorsun ki, sanki herkes melekler ordusu sizde, değil mi? Sen de gayet iyi biliyorsun. ' karşılığını verdi.

Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…

'VİCDANIN KURUMUŞ SENİN'

Bakan Mehmet Özhaseki, sözlerine tepki gösteren milletvekillerine, 'Siz de biliyorsunuz gitmeyenleri, siz de biliyorsunuz tembelleri, artistik yapanları siz de biliyorsunuz. Senin vicdanın müsterihse, diyecek hiçbir şeyim yok. Vicdanın kurumuş senin, o yüzden müsterih olabilirsin.' cevabını verdi.
Bakan Özhaseki’nin ‘deprem turisti’ söylemi muhalefeti rahatsız etti: ‘Selfie’ çektiler, bırakıp gittiler…
İsrailli haham insanlıktan çıktı! Filistin halkı için iğrenç ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok
Katil Netanyahu'nun iyice gözü döndü! İsrail Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu
Katil Netanyahu’dan alçak sözler! Gazze katliamından böyle sıyrıldı: İsrail’in suçu yok!
Mansur Yavaş esnafın ekmek teknesine göz dikti! Otobüsçülerden sert tepki: Bizi siyasi malzeme yaptı!
SGK ödeme günleri belli oldu: T
İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan
15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı
Osman Gökçek'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e salvolar!
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Durmuş Yılmaz gerçeklerden kaçtı! Sorulara yanıt veremedi
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
İYİ Parti'de istifa depremi! O isim sosyal medyadan duyurdu
MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı
CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Merak edip ekti... Şimdi para basıyor: Kilosu 200 bin TL

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor