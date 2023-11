AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay'a hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı toplantısında ilk kez konuştu. Tunç, 'İki yüksek mahkemenin farklı kararları üzerinden sokak çağrıları yapmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırma iftirasını atmak sorumsuzluktur. Anayasa'ya göre, Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok. TBMM'de oturma değil çalışma eylemine ihtiyaç var. Hukuk devletinde sorunlar hukuk içerisinde çözülür. Birileri tarafından konu farklı yere çekiliyorsa kasıt vardır' ifadelerini kullandı.Anayasa'nın 153 maddesine göre, Anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar. Ancak Anayasa Mahkemesinin 154'ncü maddesine baktığımızda Adliye kararlarının son inceleme yeri de Yargıtay'dır. Bazı bireysel başvuru kararları, Yargıtay'ın yıllarca oturmuş içtihatlarını bozduğunu görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin şu an 15 üyesi var. Ve önlerinde 129 bin 900 başvuru dosyası var. Bu dosyalara 15 üye bakacak. Bireysel Başvuru ile gelen bu dosyaların zamanı içinde sonuçlanacağının imkansız olduğunu da Anayasa Mahkemesi üyeleri de söylüyor. Bu dosyalar içiresinde kısa sürede sonuçlandıran dosyalarda olduğunu görüyoruz.Sorunun çözümü yeni anayasadır. Yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun da anayasa değişikliği ile mümkün olduğunu biliyoruz. Anayasada değişiklik yapmadan sorunu kalıcı çözemeyiz. TBMM'de grubu bulunan tüm partilerimizi artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına inanıyorum. TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var. Bu sorunun çözümünde hakem konumunda olan Başkan Erdoğan'a yakışıksız ifadeler kullanmak kabul edilemez. Hukuk devletinde sorunlar hukuk içerisinde çözülür. Birileri tarafından konu farklı yere çekiliyorsa kasıt vardır. Bu mesele hukuk içerisinde çözülecektir. Hiç kimsenin yargı kurumlarına yıpratmasına izin veremeyiz.181 ilin Cumhuriyet Başsavcıları, Adalet Komisyon Başkanları, Bölge Adliye ve İdari Mahkeme Başsavcılarının katıldığı Yargı Teşkilatı toplantısı bütün bakanlık birimlerini bir araya getirdi. İki gün sürecek toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan yardımcıları, HSK üyeleri, Adalet Bakanlığının tüm Genel Müdürleri katıldı. Yargı Teşkilatına ilişkin sorun ve önerilerin karşılıklı olarak değerlendirilmesi planlanan toplantıda Bakan Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili ilk kez konuştu. Son 21 yılda Anayasada sessiz devrim sayılabilen değişiklerin yapıldığını, Anayasa'da darbeci ruhu kaldırmak için de önemli mücadele verildiğini belirtti. Bugüne kadar Anayasa'da 184 değişiklik yapıldığını, madde sayısından fazla değişiklik olduğunu kaydeden Bakan Tunç, 'Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu görmek mümkün. Darbeci vesayeti kaldırmak için önemli değişiklikler yapıldı ancak Anayasa'nın yamalı bir bohçaya döndüğünü görüyoruz. Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu tüm kesimler biliyor' dedi.Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay'a hak ihlali veren üyelerine suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili tartışmalarında Anayasa'dan kaynaklandığını belirten Tunç, 'Bu anlamda Anayasanın daha fazla sorunlara neden olmadan, yeni Anayasa konusuna hız vermemiz gerekiyor. İki yüksek mahkemenin farklı kararları üzerinden sokak çağrıları yapmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırma iftirasını atmak sorumsuzluktur. Anayasa'nın 153 maddesine göre, Anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar. Anayasa'nın 154'ncü maddesine baktığımızda ise Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Bazı bireysel başvuru kararları, Yargıtay'ın yıllarca oturmuş içtihatlarını bozduğunu görüyoruz' dedi.Anayasa Mahkemesi'nin şu an 15 üyesi olduğunu ve bekleyen 129 bin 900 bireysel başvuru dosyasının olduğunu belirten Tunç, 'Bu dosyalara 15 üye bakacak. Anayasa Mahkemesi de bundan yakınıyor. Bireysel Başvuru ile gelen bu dosyaların zamanı içinde sonuçlanacağının imkansız olduğunu Anayasa Mahkemesi üyeleri de söylüyor. Bekleyen 129 bin 900 bireysel başvuru dosyası arasından kısa sürede sonuçlandıran dosyalarda olduğunu görüyoruz' dedi.2021 yılında AYM'ye 8 bin 102 bireysel başvuru dosyası geldiği, 2023'de bu sayısının 74 bin 917'e çıktığını kaydeden Tunç, '2024'te ne kadar dosya geleceği herkesin malumu. Bu soruna tabiki duyarsız kalamayız. Sorunun çözümü yeni bir Anayasa yapmaktır. Anayasa Mahkemesi'nin yapısında da değişiklik yapmamız gerekiyor. Yeni Anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin bu konuda duyarlı olacağına eminim. Yargı kararları tartışabilir, ancak birileri tarafından bu konu farklı bir yerlere çekilmek isteniyorsa, biz bunu reddediyoruz.Yargı mensuplarının adaletin tecellisi için kutsal bir görev yaptığını, Türkiye yüzyılının da Adaletin yüzyılı olması için canla başla çalışacaklarını belirten Bakan Tunç, 'son dönemde yanlış bir algı var. Emniyet yakalıyor, yargı bırakıyor diye. Bütün operasyonlar yargının talimatlarıyla yapılıyor. Operasyonların gözaltı kararları Cumhuriyet Savcıları ve mahkemelerin talimatıyla yapılıyor' dedi.Filistin'deki katliamın durmaksızın devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Filistin'deki katliam devam ediyor. İnsanlık ve savaş suçu ile soykırım yapılıyor. 10 binden fazla kardeşimiz şehit edildi. Bu şehitlerimizin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu katliam dünyanın gözü önünde yapılıyor. Birleşmiş Milletler huzuruna getirilen ateşkes önerisi bir üyenin karşı oyuyla reddedilip, savaş devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ateşkes önerisi reddediliyor ve savaş engellenemiyor. Maalesef insanlık susuyor. Ama Türkiye olarak biz susmayacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz' dedi.