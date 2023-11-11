Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Saat 12.05 sıralarında Akdeniz'de deprem meydana geldi. Merkez üssünün Antalya'ya 30 km uzaklıkta olduğu bildirilirken AFAD depreme ilişkin verileri de paylaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.05'te bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Alanya'ya 30.36 kilometre uzaklıkta. Sarsıntının yerin 89.75 kilometre altında gerçekleştiği bildiriliyor.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak paylaştı.