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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var!

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın kartışrığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ekleme: 11.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var!İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın kartışrığı zincirleme kaza meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var!

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...


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