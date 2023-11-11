15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var!
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın kartışrığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın kartışrığı zincirleme kaza meydana geldi.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...