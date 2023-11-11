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15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonlarına ilişkin son dakika gelişmelerini paylaştı.

15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı
Ekleme: 11.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı
Narkogüç operasyonları kapsamında 15 ilde 199 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonlarda 58 kg. kokain olmak üzere toplam 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin şu detayları paylaştı; 15 ilde yapılan NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kg kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 648000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

* Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 3 ton 500 kg esrar
- 504 bin kök kenevir,
- 218 bin kök skunk ele geçirildi.
- 11 şüpheli zehir taciri yakalandı.

* Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda,
- 259,5 kg skunk ele geçirildi.
- 3 şüpheli zehir yakalandı

* İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan 2 ayrı operasyonda,
- 44,5 kg Kokain
- 2,5 kg metamfetamin
- 248 kg skunk ele geçirildi.
- 7 şüpheli zehir taciri yakalandı

15 ilde Narkogüç operasyonu! 199 kişi yakalandı

* İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
-1 kg kokain,
- 10 lt sıvı metamfetamin,
- 2 kg skunk ve
- 25.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

* Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 10 kg kokain ele geçirildi.
- 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

* İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 2,5 kg kokain,
- 3 kg esrar,
- 25.800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 8 şüpheli zehir taciri yakalandı.

* Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.
- 34 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

* Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 44 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

* Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
- 7 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

* Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 16 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

* Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda,
- 103 kg metamfetamin geçirildi.
- 1 zehir taciri tutuklandı.

* Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 54 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

* Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 21 kg esrar,
- 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

* Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda esrar ve sentetik kannabinoid,
- 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

* Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan 2 ayrı operasyonda,
- 192,5 kg skunk ele geçirildi.
- 2 şüpheli zehir taciri yakalandı!

* Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda,
- 0,5 kg esrar ele geçirildi.
- 1 şüpheli zehir taciri yakalandı!

* Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda,
- 39.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 3 şüpheli zehir taciri yakalandı!

* Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda,
- 13 kg skunk ele geçirildi.
- 3 şüpheli zehir taciri yakalandı!

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin desteği ve duası sizinle. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.
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