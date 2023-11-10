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Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Kızıldeniz'den gelen ve uzun bir süre Akdeniz'e yerleşen o tehlikenin yeni adresi Ege ve Marmara'dan sonra Karadeniz oldu. Zehri siyanürden daha etkili olan ölümcül balık türü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önlemlerine rağmen popülasyonunu artırıyor. Salgıladıkları zehir ile hem insanlar hem de hayvanlar için büyük tehlike oluşturan balık türü bir ısırığıyla öldürebiliyor... İşte detaylar...

Ekleme: 10.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…
Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen ve bir süre buraya yerleşen tehlikeli balık türünün yeni rotası Ege ve Marmara'nın ardından Karadeniz... Öyle ki; bir ısırığıyla hem insanları hem hayvanları öldürebilecek zehre sahip olan tehlikeli balık türü, alınan tüm önlemlere rağmen popülasyonunu artırabiliyor. İşte haberin detayları...

'ZEHRİ SİYANÜRDEN DAHA TEHLİKELİ'

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve burada hem balıkçıların ağlarına, hem de bölgedeki balık popülasyonuna zarar veren balon balığıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, zehri siyanürden daha etkili olan balon balığının kuyruk başına teşvik vererek avını yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Balon balığı ise Akdeniz'e uyum sağlayarak gelişimini ve popülasyonunu hızla artırıyor. Doğal avcısı olmadığı için popülasyonu kontrol altına alınamayan balon balığı, Akdeniz'den sonra Ege'de görüldü. Türk karasularını takip ederek Marmara'da da görülen balığın yeni rotası ise Karadeniz.

'MARMARA'YA DA GİRİŞ YAPTI VE DEVAM EDİYOR'

Balon balığıyla ilgili çalışmalara imza atan, popülasyonu da yakından inceleyen Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, istilacı türler arasında yer alan balon ve aslan balıklarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı önlemler almasına rağmen istilacı türlerin popülasyonunun arttığını vurgulayan Erkan, 'Tehlike devam ediyor. İnsan kaynaklı tehlike. Süveyş Kanalı'nı açarak bunu başlattık.

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Kızıldeniz'den pek çok tür Akdeniz'e geldi. Bunlar yayılmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda tespitlerimiz oldu. Marmara'ya da giriş yaptı ve devam ediyor' dedi.

YENİ ROTASI KARADENİZ...

Aslan balığını pazara kazandırdıklarını ve vatandaştan talep gördüğünü belirten Erkan, balon balığının da zehrinden faydalanılabileceğini söyledi.

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Kızıldeniz'in Akdeniz'den daha tuzlu yapıya sahip olduğunu, balon balığının Karadeniz'de de kolay yaşayabileceğini belirten Serkan Erkan, istilacı türün, balıkçılığın önemli gelir kaynağı olduğu Karadeniz'e ilerlediğini söyleyerek, 'Bodrum civarlarında görüldükten 1 yıl sonra Ege'de gördük.

Ege'ye de adapte oldu. Marmara ve Karadeniz'e de kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Karadenizli balıkçılar için büyük problem. Balığı itlaf etmekten öte ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

BALON BALIĞININ ÖZELLİKLERİ...

2000'li yılların başında Akdeniz'de görülmeye başlayan balon balığı, keskin dişlere sahip ve ısırdığı her şeyi parçalayabilen çene yapısı bulunuyor.

7 farklı türü olan balon balıkları yaralandıklarında ya da korktuklarında av olmamak için karınlarını şişirip normal boyutlarının birkaç katına çıkabiliyor.

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir ise hem insanlar için hem de avcı hayvanlar için öldürücü özellik taşıyor.


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