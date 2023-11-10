TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı işsizlik oranını açıkladı.Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,3 olduİstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleştiMevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,2 olarak gerçekleştiİşgücü 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olarak tahmin edildi.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,2 saat oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 21,8 olduAğustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmişti. İşsiz sayısı, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi olmuştu.