  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,46 - 30,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!

TÜİK, eylül ayına ait iş gücü rakamlarını paylaştı. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1'e geriledi.

TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
Ekleme: 10.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı işsizlik oranını açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,2 saat oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 21,8 oldu

Ağustos ayı işsizlik oranı

Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmişti. İşsiz sayısı, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi olmuştu.
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye ve Mısır ortak hareket edecek!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar
Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Özgür Özel’e HEDEP desteği! Yerel seçim için ittifak sinyali: Dikkat çeken kayyum hazımsızlığı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın
Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk gün sokak çağrısı!
Bunlar nasıl anne! Netanyahu'ya mektup yazdılar: Gazzelilerin hepsi ölsün
Emine Erdoğan’dan barış çağrısı: İsrail dünyamızı felakete sürüklüyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü! Devlet erkanı Anıtkabir'de...
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'ye gidecek yardım gemisi İzmir'den yola çıktı
AYM Yargıtay’ı yok saymaya çalıştı! Yargıda oluşan tehlikeye dikkat çekmek için…
İYİ Parti'de yer yerinden oynuyor: İl yönetimi istifa etti
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

Film senaryolarını aratmayan hikaye! İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargı sürecini başlatan olay

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti

Araç satışında yeni dönem! Piyasa durgunlaşınca sistem değişti