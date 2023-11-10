Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.Ekipler, Terör Örgütlerinin Finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne Üye olmak suçundan M.Ç.(24) isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ Terör örgütün finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan M.D.(35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan 2 şüpheli Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.