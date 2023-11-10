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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'ye gidecek yardım gemisi İzmir'den yola çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, içinde ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve tam donanımlı sahra hastaneleri olan gemi, Gazze'ye tıbbi yardım götürmek için İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı.

Ekleme: 10.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'ye gidecek yardım gemisi İzmir'den yola çıktı
Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye yardım için hazırladığı içinde; ameliyathaneler ile yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı ve konstrüksiyonlu sahra hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri bulunan, 20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin de bulunduğu geminin Alsancak Limanı'ndaki yükleme işlemleri gece saatlerinde tamamlandı.

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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze'ye gidecek yardım gemisi İzmir'den yola çıktı
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