Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81,43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu. İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

Brent petrol fiyatlarında gerileyiş sürüyor. 87 dolardan 81.43 dolara kadar düşen petrol fiyatları, benzin ve motorinde indirim beklentilerini oluşturdu.Petrol fiyatları, son üç ayın en düşük seviyesinde kaldı. 87 dolar seviyelerinde işlem gören petrol 81.43 dolara kadar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.En son brent petrol 84-85 dolar bandında işlem görürken geçen hafta motorine 1.57 TL ve benzine 0.67 kuruşluk bir indirim gelmişti.10 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.47 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.99 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.05 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TLAnkara'da benzin fiyatı: 35.21 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 38.63 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL