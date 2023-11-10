Özgür Özel’e HEDEP desteği! Yerel seçim için ittifak sinyali: Dikkat çeken kayyum hazımsızlığı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları sonlandı.13 yıllık genel başkanlığına sayısız yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de koltuğu en yakını Özgür Özel'e kaptırdı.Özgür Özel, konuşmasında terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam yolladı. Bu durum, özellikle terör güdümündeki partiler tarafından sevinçle karşılandı!Değişimcilerin Kılıçdaroğlu'nu devirmesinin ardından CHP'nin yerel seçimdeki ittifak ihtimalleri tartışması başladı. Son grup toplantısında değişimcilere adeta savaş açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Herkese selam gitti, biz hariç! Zaten sadece o bile, bundan sonra yan yana gelmenin zor olduğunun işaretidir' diyerek CHP'nin ittifak umutlarına kapıyı kapattı.CHP'nin gözünü çevirdiği bir diğer parti olan HEDEP'ten ise bu süreçte Akşener kadar sert mesajlar vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Zafer Partisi ve İYİ Parti gibi 'milliyetçi' olarak tanımlanan partilerle bir daha yan yana gelmek istemeyen HEDEP, yerel seçimlerde bu konuyu 'kırmızı çizgisi' olarak açıkladı.Özellikle, teröre yardım ve yataklık yapan belediyelerin belini kıran 'kayyum' atamalarına karşı CHP'nin daha çok ses yükseltmesini isteyen HEDEP kanadı, bu sebeple de milliyetçi partilerin bu oluşumda bulunmaması gerektiğini vurguladı.Öte yandan Özel'in Demirtaş'a selam yollamasının yanı sıra Zafer Partisi ile imzalanan gizli protokole de sert tepki göstermesi, HEDEP'te takdirle karşılandı. Kurultay sonrası 'bekleme' sürecine geçen HEDEP kanadı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yeni bir ittifak için değişimcilerin bundan sonraki söylemlerini yakından takip edeceği açıklandı.CHP Kurultayı sonrası partilileriyle değerlendirmeler yaptığı öğrenilen HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın ise olası ittifak için kapıları açık bıraktığı iddiası ortaya atıldı.Edinilen bilgilere göre CHP'deki son durumu yorumlayan Bakırhan, 'Milliyetçi partilerin olduğu yerde artık olmayız. CHP'de yeni yönetimin pozisyonuna göre biz de pozisyonumuzu belirleriz.İstenilen noktaya gelirlerse işbirliği konuşulabilir' açıklaması yaptı. Öte yandan Kurultay sonrası CHP'de yeni PM cumartesi günü toplanacak. Burada da ittifak ihtimallerinin masaya yatırılması bekleniyor.