Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!

Cumhuriyet Halk Partisi, ne halk iradesi ne de kanun tanıdı… Sırf kendi çıkarına uygun karar vermedi diye yargı kararlarını bile sorguladı.Partide 13 yıllık genel başkan değişse de bakış açısı hep aynıydı. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi hükümlüsü Can Atalay için 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması bahanesiyle seçilmiş hükümeti ve Cumhurbaşkanını hedef aldı.Daha önce sokağa çıkma çağrısı yaparak ülkenin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan Özgür Özel, bu kez de soluğu Anayasa Mahkemesi önünde aldı. Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Yargıtay'ın kararı üzerinden Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almaktan kaçınmadı.Gezi kalkışması ile ülkede darbe yapmaya kalkışanlara tek laf etmeyen Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Başkan Erdoğan'a söylediği 'Sen darbecisin, bu darbe girişimidir. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Bu, anayasayı askıya alma girişimi' sözlerine tepki yağdı. Vatandaşlar Özel'e 'Kurultayda terörist isimleri sayanlar mı söylüyor bunu?' diyerek hedef aldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Özgür Özel'in küstah sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi: AK Partili Dağ, 'Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!' ifadelerini kullandı.