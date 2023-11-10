  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı
Ekleme: 10.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı

Terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlenen Yadin Bulut, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine MİT'in düzenlediği nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Durmuş Yılmaz gerçeklerden kaçtı! Sorulara yanıt veremedi
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
İYİ Parti'de istifa depremi! O isim sosyal medyadan duyurdu
MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı
CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye ve Mısır ortak hareket edecek!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar
Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Özgür Özel’e HEDEP desteği! Yerel seçim için ittifak sinyali: Dikkat çeken kayyum hazımsızlığı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın
Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak