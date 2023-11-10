Mersin'de DEAŞ-PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda DEAŞ-PKK/KCK Silahlı Terör Örgütlerine finansman sağlayan şüphelileri tespit etti.Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise içerisinde suç unsuru bulunduğu değerlendirilen çok sayıda dekont, dijital materyaller ile 650 USD, 140.000 Batı Afrika Frangı, bin 695 lira ele geçirildi.