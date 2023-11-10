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Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Karınlarının bitimindeki çatal şekildeki kıskaçlarıyla göze çarpan Kulağakaçan böcekleri birçok insanın tedirgin olmasına sebep oluyor. Son zamanlarda haşere türlerinin sık sık görülmesi, kulağakaçan böceklerini de akıllara getirdi. Evlerde de görülen akrebi andıran haşereyle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Peki, görünümüyle tedirgin eden Kulağakaçan böceği nedir, nerelerde görülür? Kulağakaçan böceği zehirli mi? Evdeki haşerelerden nasıl kurtulunur?

Ekleme: 10.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor
Kulağakaçan böcekleri görünüş olarak akrebi andırabiliyor. Öte yandan rengi ile akrepten ayırt da edilebiliyor. Nitekim açık renkli ve kıskançları olan kulağakaçan böcekleri, etçil ve otçul olarak biliniyor. Ayrıca pek çok insanı tedirgin edebilen böcek türleri arasında gösterilebiliyor.

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş

Kulağakaçan böcekleri zaman zaman evlerde görülebiliyorlar. Ayrıca evlere geliş sebeplerini öğrenenler, 'meğer bu yüzden evlere geliyormuş' bile diyebiliyor. Nitekim söz konusu haşereler, genellikle rutubetli yerlere gelebiliyorlar. Ayrıca nemli ortamlarda gelişebiliyorlar. Bu nedenle rutubetli olan evlerde daha sık görülebilirler. Öte yandan tarlalarda, pencere kenarlarında, yeşil alanlarda ve duvar çatlaklarında görülebilirler.

Kulağakaçan böceğinin zararları: Kulağakaçan böcekleri, insanların tükettiği yiyeceklerden beslenebilirler. Bu sebeple insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilirler. Öte yandan kulaktan girebilirler. Ayrıca söz konusu haşere ısırdıysa, mutlaka bir doktora başvurulması da gerekir. Bu nedenle kulağakaçan böceklerine dikkat edilmesi de tavsiye ediliyor.

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Kurtulma yöntemleri

Kulağakaçan böceklerinden kurtulmak oldukça zor olabilir. Bu nedenle bir uzmandan destek alınması da gerekir. Öte yandan söz konusu haşerelerden kurtulmak için denenebilecek basit bazı yöntemler de bulunuyor. Ayrıca söz konusu yöntemlerden biri aşağıda yer alıyor.

Bir sprey şişeye ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı koyulur. Ardından hafifçe sallanarak köpürmesi sağlanır. Devamında evin rutubetli bölgeleri ile o haşerelerin görülebileceği yerlere püskürtülür. Bu sayede o haşerelerden kurtulmak mümkün olabilir.

Kulağakaçan böceği nedir?

Kulağakaçan böceği şekil itibariyle akrep böceğine benzetilmektedir. Ancak rengi itibariyle akrepten ayırt edilebilir. Açık renkli ve kıskaçları olan kulağakaçan böceği, hem otçul hem de etçil bir böcek türüdür.

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Kulağakaçan böceği zararlı mıdır?

Halk arasında kulağakaçan böceği kulaktan girer beyine kadar ulaşır diye bir inanış vardır. Bu inanış tamamen yanlıştır. Kulağakaçan böceği insanların kulağından girerek hiçbir organa girmez ve ya ulaşmaz. Kulağakaçan böcekleri özellikle bitki türleri arasında yaşamaktadırlar.

Kulağakaçan böceği zehirli midir?

Kulağakaçan böceği insanların tükettikleri yiyeceklerden beslendikleri için insan sağlığı için tehlike oluşturabilirler. Genellikle bitkilerden beslenen kulağakaçan böcekleri eve girdikleri takdirde uyurken insanların vücutlarında dolaşarak tehlike oluşturabilirler. Bu nedenle kulağakaçan böceği evinize girdiğinde profesyonel bir ilaçlama ekibinden yardım almanız gerekecektir. Kıskaçlarındaki zehir vücudunuza bulaştığı takdirde sağlığınızı ölümcül tehlikelere sokabilir.

Kulağakaçan böceği nerelerde görülür?

Kulağakaçan böceği genellikle yeşil alanlarda ve tarlalarda yaşayan canlı türleri arasındadır. Ancak eve girdikleri takdirde, pencere kenarlarında, duvar çatlaklarında görülebilmektedir

Kulağakaçan böceği ile nasıl mücadele edilir?

Kulağa kaçan böceği ile uzmanlardan yardım almadan baş edebilmeniz neredeyse imkansızdır. bu işin uzmanları sizlerin bireysel sağlığınızı da önem vermektedir. Bu nedenle evde kimyasal yöntemleri denemek yerine profesyonel ilaçlama şirketlerinden yardım alıp, kulağakaçan böceği sorununu kökten çözebilmiş olursunuz.

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor
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