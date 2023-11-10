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Malatya’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Malatya'da, husumetli iki aile arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tabanca ve tüfekli kavgada 10 kişi yaralandı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi ise suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı

Ekleme: 10.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Malatya’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralıOlay, gece yarısı Orduzu Vaizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden borç-alacak nedeniyle husumet bulunan iki aile, tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların ve saçmaların hedefi olan; Abdulsamet Y., Kutluhan B., Semih Y., Nazif İ., Sidar İ., Mehmet Ş., Mazlum I., Şükrü B., Mehmet B. ve Orhan B., yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirdi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi ise suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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