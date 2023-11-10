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Küfürlü kavganın sonu 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 34 yaşındaki dönerci Ahmet Yılmaz sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti, yanında bulunan iki arkadaşı ise yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda motorla gelip silahı kullanan şüpheli Hamza K.’yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayın geçmişten gelen bir alacak verecek meselesi olduğu öğrenilirken bu mesele yüzünden çıkan tartışma sonucu küfürlü kavgaya dönüşünce olayın yaşandığı öne sürüldü.

Ekleme: 10.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Küfürlü kavganın sonu 1 ölü 2 yaralıGaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde 4 Kasım günü öğlen saatlerinde meydana gelen olayda sokakta duran 3 arkadaş Ahmet Yılmaz, Mehmet K. ve Mehmet E.B. motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırıda Ahmet Yılmaz ve iki arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Küfürlü kavganın sonu 1 ölü 2 yaralı

Hastaneye kaldırılan şüphelilerden Ahmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda çevredeki tüm güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Onlarca güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Küfürlü kavganın sonu 1 ölü 2 yaralı

IRAK'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Yapılan tespitin ardından şüpheli Hamza K. Yurtdışına kaçma hazırlığı esnasındayken yine Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Irak'a gitme hazırlığı yapan şüphelinin 8 adet kaydının olduğu öğrenildi.

Küfürlü kavganın sonu 1 ölü 2 yaralı

SİLAHI KULLANAN TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, ifadesinde aramızda alacak verecek meselesi vardı olaydan kısa bir süre önce küfürleşme oldu dediği iddia edildi.

Küfürlü kavganın sonu 1 ölü 2 yaralı

Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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