İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…

Yargıtay, Can Atalay için hak ihlali diyen AYM hakkında suç duyurusu yaptı. Ancak her fırsatta adalet ve hukuktan bahsedenler, sırf kendi çıkarlarına uyan bir karar verilmediği için yargıyı hedef aldı. O isimlerden biri de İsmail Saymaz’dı. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Saymaz, katıldığı bir canlı yayında FETÖ ile mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Türkiye’de darbe yapmak isteyen FETÖ’ye yönelik davaları ‘siyasi’ olarak yorumladı. Sözlerine tepki yağdı: Teröristleri savunmayı bırakın artık

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay, Nisan 2022'de cezaevine girdi. Bu sırada, Atalay için 18 yıl hapis cezası verildi. Ancak Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Tahliye talebi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Atalay'ın avukatları ise milletvekili dokunulmazlığına dikkat çekerek Anayasa Mahkemesi'ne gitti.Bireysel başvurunun ardından yapılan süreçte Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.AYM ise tartışmalı bir karara imza atarak Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti. Ancak Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararıyla yetkisini aştığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.Yargıtay tarihinde bir ilk olan bu karar, dikkat çekti. Her fırsatta adalet ve hukuk vurgusu yapan isimler, sırf kendi istedikleri karar çıkmadı diye yargıyı hedef geçti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel bile sokak çağrısı yapmaktan çekinmedi.Yargı bağımsız olsun diyenlerin yargı kararını beğenmemesi, tepki çekti. Skandal bir çıkış da CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, dün akşam katıldığı bir canlı yayında FETÖ davalarını itibarsızlaştırma çabasına girdi.Türkiye'de darbe yapmaya kalkışan, yüzdece vatandaşın üzerine kurşun yağdıran FETÖ terör örgütünü aklamak isteyen Saymaz FETÖ davaları için 'siyasi' dedi. Türkiye'nin verdiği uluslararası mücadeleyi görmezden geldi. "15 Temmuz sonrası başta FETÖ olmak üzere belli siyasal davalar Cumhurbaşkanlığı'nın gündemi doğrultusunda açıldı" dedi.Saymaz'ın sözlerine vatandaşlar da tepki gösterdi:Ülkenin bekasını tehdit eden FETÖ terör örgütü davaları nasıl siyasi dava oluyor?FETÖ savunucusu İsmail Saymaz!Sırf muhalefet edeceğiz diye teröristleri savunmayı bırakın artık!Ülkede teröristleri savununca muhalif olduğunu düşünen bir kesim var çok garip!