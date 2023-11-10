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Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor

İsrail bombaları altında hayatta kalmaya çalışan Gazzeliler, kaynaklarının tamamen kesilmesi nedeniyle bu kez de açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Artan salgın hastalıklar için ilaç dahi bulunmuyor. İnsanlık ölüyor, dünya yaşananları uzaktan seyrediyor.

Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
Ekleme: 10.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
İsrail vahşetinde 34 gün geride kaldı. Siyonist rejim sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 905 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü. Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

BİSKÜVİYLE HAYATTA KALIYORUZ

İsrail'in, kapsamlı saldırılarla birlikte su, akaryakıt ve ilaç girişine de izin vermediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlardan kurtulan Filistinlilerin hayatını susuzluk tehdit ediyor.

Middle East Eye sitesine konuşan Gazzeliler, 'Bisküvi ile hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bombardımanda ölmezsek açlıktan öleceğiz' dedi.

İsrail ordusu 34 gündür Gazze'nin dört bir yanındaki dükkânları ve fırınları da bombaladı. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Euro- Med Monitor 'Gazze'de açlık savaşı tırmanıyor' açıklaması yaptı.

Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor

DEPOLAR KASITLI OLARAK VURULUYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 'Hastanelerin su depoları ile güneş enerjisi panelleri kasıtlı hedef alınarak, buralara sığınan 7 bin kişi susuzluktan öldürülmeye çalışılıyor' dedi.

SUSUZLUKTAN ÖLECEĞİM

Şifa Hastanesi'nin önünde çekilen bir görüntüde bir Filistinlinin 'Bana ne olur su içirin. Susuzluktan öleceğim' diye yalvarması yürekleri sızlattı.

İSRAİL, SALDIRILARA GÜNDE 4 SAAT ARA VERECEK

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri vahşi yöntemlerle güneye göç etmeye zorlayan İsrail, şimdi de ateşkes yerine 'saldırılara ara verme' yöntemini kullanmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama ise ABD'den geldi. Beyaz Saray, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor

TARİFSİZ ACI

Gazze'de hava saldırısında katledilen babası ve iki kardeşinin cansız bedenleri başında gözyaşlarına boğulan gencin o anları yürekleri dağladı.

Saldırılarda neredeyse tüm fertleri katledilen Ebu Hamad ailesi için dün cenaze töreni yapıldı.

EVLAT SEVİNCİNİ BİLE YAŞAYAMIYORLAR

Gazze'de Endonezya Hastanesi doktoru Davud Elvan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Ancak Doktor Elvan, kızının doğumunun sevincini bile yaşayamadan acil servisteki görevinin başına döndü.

Şifa Hastanesi'nde acil serviste görev yapan Dr. Muhammed Ganiem ise yeterli enerji ve tıbbi malzeme olmadığından dolayı artık ameliyatların yapılamadığını söyleyerek servis meslektaşı Dr. Abdullah Albadri'nin önceki akşam hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor

YİNE CAMİYİ VURDULAR

Gazze'nin Han Yunus kentindeki Halid Bin Velid Camii bombalandı. İsrail gazze'nin kuzeyindeki bir kampı yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

YARDIM GEMİSİ YOLA ÇIKTI TÜRKIYE'DEN

Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak gemi, dün akşam İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı.

Gemide tıbbi malzemeler, 20 ambulans ve kuruluma hazır olan sahra hastaneleri bulunuyor. Mısır'a gidecek gemi ilk etapta Refah Sınır Kapısı'na yakın yerlerde hizmet vermeye başlayacak.

'KANSER HASTASI ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, 'Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız.

Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim.

En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız' dedi.

DİYANET GÜNDE 1500 GAZZELİYE SICAK YEMEK DAĞITIYOR

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan 'Bugüne kadar 450 bin dolar yardımı Gazze'deki partnerimiz kanalıyla hastanelere, kimsesizlere, oradaki mağdurlara ulaştırdık.

Şu an AFAD koordinesinde Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'larımız var' dedi. TDV Gazze'deki partner kuruluş aracılığıyla Şifa Hastanesi'nde günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor.

GAZETECİ KATİLLERİ!

İsrail saldırılarında bugüne kadar 49 gazeteci de öldürüldü. Salam Mema, kocası ve iki çocuğuyla öldürüldü.

Rüşdi Sarraj (31), Gazze'deki evine yapılan hava saldırısıyla katledildi. Ardında hamile eşi ile 2 yaşındaki çocuğu kaldı. Sarraj'ın en büyük hayali, özgür Gazze'yi tüm dünyaya tanıtmaktı.

Kameraman İbrahim Lafi (21), Gazze'de yaşanan gerçekleri kaydederken İsrail bombasıyla yaşama veda etti.

Haziran ayında Gazze'de çektiği bir fotoğrafın altına 'Her gün, daha iyi bir şeylerin ufukta olduğuna dair güven kazanıyoruz' notunu düşmüştü.

Filistinli gazeteci Salam Mema'nın (32) Cibaliye'deki evi vuruldu. Mema ve ailesi, yıkılan bina altında aldı. Hayatta kalan tek kişi 5 yaşındaki oğlu Ali oldu.

Halil Ebu Azre, İsrail'in güvenli olarak işaret ettiği Gazze şeridinin güneyinde yer alan evinde öldürüldü. Lakabı hayrıseverdi.

KUDÜS MÜFTÜSÜ ATATÜRK'TEN YARDIM İSTEMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları ve Filistinlileri yurtlarından sürmek istemesi akıllara 86 yıl önce Kudüs Müftüsü Emin El Hüseyni'nin Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği Filistin mektubunu akıllara getirdi.

Gazeteci Murat Bardakçı'nın Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden çıkardığı 13 sayfalık mektubunda Müftü Hüseyni, 'Az bir zaman zarfında bu mıntıka sakinlerinin ekserileri Yahudi olacak ve Kudüs'teki Müslümanlara çeşitli mezalim ve ihanet yapılacak.

Netice itibarıyla bu mıntıka Yahudi kalacak ve âkıbeti zamanın geçmesi ile Yahudi devletine ilhak edilecektir.

Bu mukaddes araziyi Yahudileştirme ve parçalama şerrinden kurtarmak ve oradaki millî, dinî ve tabiî haklarını muhafaza etmek yolunda sarf edeceğiniz mesainin neticelerini sabırsızlık ve endişe ile bekliyorlar.

Allah'ın selâmı ve rahmeti ve berekâtı üzerinize olsun' ifadelerini kullanmıştı.

Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
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