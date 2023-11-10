Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor

İsrail vahşetinde 34 gün geride kaldı. Siyonist rejim sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 905 kişi yaralandı.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü. Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.İsrail'in, kapsamlı saldırılarla birlikte su, akaryakıt ve ilaç girişine de izin vermediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlardan kurtulan Filistinlilerin hayatını susuzluk tehdit ediyor.Middle East Eye sitesine konuşan Gazzeliler, 'Bisküvi ile hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bombardımanda ölmezsek açlıktan öleceğiz' dedi.İsrail ordusu 34 gündür Gazze'nin dört bir yanındaki dükkânları ve fırınları da bombaladı. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Euro- Med Monitor 'Gazze'de açlık savaşı tırmanıyor' açıklaması yaptı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 'Hastanelerin su depoları ile güneş enerjisi panelleri kasıtlı hedef alınarak, buralara sığınan 7 bin kişi susuzluktan öldürülmeye çalışılıyor' dedi.Şifa Hastanesi'nin önünde çekilen bir görüntüde bir Filistinlinin 'Bana ne olur su içirin. Susuzluktan öleceğim' diye yalvarması yürekleri sızlattı.Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri vahşi yöntemlerle güneye göç etmeye zorlayan İsrail, şimdi de ateşkes yerine 'saldırılara ara verme' yöntemini kullanmaya başladı.Konuya ilişkin açıklama ise ABD'den geldi. Beyaz Saray, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.Gazze'de hava saldırısında katledilen babası ve iki kardeşinin cansız bedenleri başında gözyaşlarına boğulan gencin o anları yürekleri dağladı.Saldırılarda neredeyse tüm fertleri katledilen Ebu Hamad ailesi için dün cenaze töreni yapıldı.Gazze'de Endonezya Hastanesi doktoru Davud Elvan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi.Ancak Doktor Elvan, kızının doğumunun sevincini bile yaşayamadan acil servisteki görevinin başına döndü.Şifa Hastanesi'nde acil serviste görev yapan Dr. Muhammed Ganiem ise yeterli enerji ve tıbbi malzeme olmadığından dolayı artık ameliyatların yapılamadığını söyleyerek servis meslektaşı Dr. Abdullah Albadri'nin önceki akşam hayatını kaybettiğini söyledi.Gazze'nin Han Yunus kentindeki Halid Bin Velid Camii bombalandı. İsrail gazze'nin kuzeyindeki bir kampı yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurdu.Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak gemi, dün akşam İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı.Gemide tıbbi malzemeler, 20 ambulans ve kuruluma hazır olan sahra hastaneleri bulunuyor. Mısır'a gidecek gemi ilk etapta Refah Sınır Kapısı'na yakın yerlerde hizmet vermeye başlayacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, 'Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim.Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız.Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim.En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız' dedi.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan 'Bugüne kadar 450 bin dolar yardımı Gazze'deki partnerimiz kanalıyla hastanelere, kimsesizlere, oradaki mağdurlara ulaştırdık.Şu an AFAD koordinesinde Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR'larımız var' dedi. TDV Gazze'deki partner kuruluş aracılığıyla Şifa Hastanesi'nde günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor.İsrail saldırılarında bugüne kadar 49 gazeteci de öldürüldü. Salam Mema, kocası ve iki çocuğuyla öldürüldü.Rüşdi Sarraj (31), Gazze'deki evine yapılan hava saldırısıyla katledildi. Ardında hamile eşi ile 2 yaşındaki çocuğu kaldı. Sarraj'ın en büyük hayali, özgür Gazze'yi tüm dünyaya tanıtmaktı.Kameraman İbrahim Lafi (21), Gazze'de yaşanan gerçekleri kaydederken İsrail bombasıyla yaşama veda etti.Haziran ayında Gazze'de çektiği bir fotoğrafın altına 'Her gün, daha iyi bir şeylerin ufukta olduğuna dair güven kazanıyoruz' notunu düşmüştü.Filistinli gazeteci Salam Mema'nın (32) Cibaliye'deki evi vuruldu. Mema ve ailesi, yıkılan bina altında aldı. Hayatta kalan tek kişi 5 yaşındaki oğlu Ali oldu.Halil Ebu Azre, İsrail'in güvenli olarak işaret ettiği Gazze şeridinin güneyinde yer alan evinde öldürüldü. Lakabı hayrıseverdi.İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları ve Filistinlileri yurtlarından sürmek istemesi akıllara 86 yıl önce Kudüs Müftüsü Emin El Hüseyni'nin Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği Filistin mektubunu akıllara getirdi.Gazeteci Murat Bardakçı'nın Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden çıkardığı 13 sayfalık mektubunda Müftü Hüseyni, 'Az bir zaman zarfında bu mıntıka sakinlerinin ekserileri Yahudi olacak ve Kudüs'teki Müslümanlara çeşitli mezalim ve ihanet yapılacak.Netice itibarıyla bu mıntıka Yahudi kalacak ve âkıbeti zamanın geçmesi ile Yahudi devletine ilhak edilecektir.Bu mukaddes araziyi Yahudileştirme ve parçalama şerrinden kurtarmak ve oradaki millî, dinî ve tabiî haklarını muhafaza etmek yolunda sarf edeceğiniz mesainin neticelerini sabırsızlık ve endişe ile bekliyorlar.Allah'ın selâmı ve rahmeti ve berekâtı üzerinize olsun' ifadelerini kullanmıştı.