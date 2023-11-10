Durmuş Yılmaz gerçeklerden kaçtı! Sorulara yanıt veremedi

Mayıs seçimlerinde sandığa gömülen muhalefette gerilim git gide artıyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor.Geçtiğimiz hafta Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğllu partiden istifa etti, birkaç gün önce de İYİ Parti Manisa Salihli İlçe Teşkilatı Başkanı Ulvi Murat Tunca istifa etmişti. Bu isimleirn istifası sonrası partiden bir istifa haberi daha geldi.

DURMUŞ YILMAZ İSTİFA ETTİ



İYİ Partili Durmuş Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamayla parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Geçmişte Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilmişti.



ÜYELİĞİMİ SONLANDIRDIM



Yılmaz, paylaşımında, 'İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize' ifadelerine yer verdi.



SORULARDAN KAÇTI



Partide var olan büyük kaos ve gelen art arda istifalar sonrası gözler bu isimlerin açıklamalarına çevrilmişti. Beyaz Gazete ekibi geçtiğimiz saatlerde istifa eden İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a ulaştı. YIlmaz, 'hiçbir sorunuza cevap vermeyeceğim!' diyerek tüm gerçeklerden kaçtı, sorulara cevap veremedi.



