Diyarbakır'da narkotik operasyonu: Ceviz kabuklarından uyuşturucu çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-9 Kasım tarihleri arasında kent genelinde düzenlenen üç operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'suçundan hakkında işlem yapılan şüphelilerden 8'i ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.Operasyonlarda 169 kilo 670 gram skunk maddesi, 1 kilo 329 gram esrar maddesi ve türevleri, 34 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.Ceviz kabuklarının içinden çıkan uyuşturucu ise şaşırttı.