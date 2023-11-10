CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün anma törenleri yurdun dört bir yanında yapıldı.Türkiye Ata'sını yapılan törenlerle anarken, CHP'li belediyeler de boş durmadı.Heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediyelerde bu kez bayrağı Büyükçekmece Belediyesi aldı.CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tam 3 adet anıtın açılışını yaptı.Büyükçekmece Belediyesi, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada Beldesi, Pınarhisar ilçesi Osmancıklı ve İslambeyli belde meydanları için yaptırdığı Atatürk Anıtlarının açılışını gerçekleştirdi.Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla İğneada, Osmancıklı ve İslambeyli belde meydanlarında tören yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtları açıldı.