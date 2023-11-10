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Beyaz Gazete
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CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Kasım ayının ilk meclis toplantısında yaşanan tartışmaların ardından idare tarafından alınan kararla meclis oturumlarının belediye resmi hesaplarından yayınlanmasını sonlandırdı. Belediyenin bu tavrı "sansür" olarak nitelendirildi.

CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'
Ekleme: 10.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'
Kasım ayının ilk toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında yapıldı.

İlk oturumda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, 'Sayın başkan 31 Mart 2024'te sizi bu koltuktan tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi uğurlayacağız. Size bay bay Zeydan diyeceğiz' dedi.

CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'

CAMİ TARTIŞMASI YAŞANDI

Toplantıda ayrıca Başkan Karalar ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde camileri yıkma tartışması yaşandı.

CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'

'CHP'nin cami yıktığı iddiaları yalandır' diye meclis üyeleri ile Karalar arasında gergin anlar ve tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra meclis sona erdi. Ancak bir süre sonra meclis toplantısının videosu belediyenin sosyal medya hesabından kaldırıldı.

CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'

İKİNCİ OTURUM YAYINLANMADI

9 Kasım saat 14.00'de Kasım ayının 2'nci oturumu belediyenin resmi sitesinden canlı olarak yayınlanmadı. Meclis toplantısının belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmamasına tepki gösteren MHP'li üye Cemal Demirdağ, 'Halktan saklanacak ne var?

CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'

Bugüne kadar halktan saklamadığımız meclis oturumlarının yayınlarını niçin saklıyorsunuz? Sansür nitelikli bu uygulamadan derhal geri adım atılmalı ve meclis oturumları yayınlanmalıdır' diye konuştu.

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CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'
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