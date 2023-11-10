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CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı nedeniyle İstanbul'daki Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törende siyasi partiler çelenk bıraktı. O anlarda CHP'nin çelengini unuttuğu görüldü, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.

CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
Ekleme: 10.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm yurtta anılıyor.

Atatürk'ün anısına şehirlerde yapılan törenlerden biri de İstanbul'da gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı.

Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı.

CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!

CHP çelengi unuttu

Barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta sırasıyla çelenk koydu.

Bu anlarda ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.

Törene katılan siyasi partiler Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakırken CHP'nin çelengi unuttuğu görüldü.

Hal böyle olunca CHP çelengi unutulduğu için sunulamadı.

İl Başkanı Çelik çelenksiz selamlama yaptı

Vatandaşların tepkisini çeken ihmal sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenksiz selamlama yaptı.

CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!

Çelenk sonradan getirilince fotoğraf çektirdiler

Son olarak ise CHP çelenginin tören sonrasında anıta getirildiği görüldü.

Daha sonra çelenk önünde bir fotoğraf çektirilerek sosyal medyada paylaşıldı.
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