CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk gün sokak çağrısı!

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı’nı devraldığı günün akşamında Yargıtay’ın Can Atalay kararını bahane ederek halkı sokaklara çıkmaya çağırdı. Özel, “Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Mücadelemiz büyük bir dirençle başlayacak ve sürecektir” dedi. Özel’in bir diğer planı ise Meclis çalışmalarını sabote etmek. CHP dün itibarıyla Genel Kurul’u terk etmeme eylemi başlattı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yargıdaki Can Atalay tartışmasında hızını alamayarak ‘Halkı direnmeye çağırdı.' Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin TİP'li Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi'ne dönük suç duyurusu sonrasında gece yarısı topladığı CHP Grubu'nda Meclis'ten bu çağrıyı yapmıştı.SOKAK SİYASETİ YAPACAKÖzel, “Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Mücadelemiz büyük bir dirençle başlayacak ve sürecektir” dedi.Özel'in sözleri, partinin yeni politikasının ana hatlarını ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre; Özel'in CHP'si, yeni sol akımlar içerisinde popülerleşen ‘aktivizm' ve ‘sokak siyaseti' kavramları üzerinde yükselecek. CHP, yeni dönemde sol ve sosyalist sol seçmenin TİP'e ve HEDEP'e yönelişini engellemek ve sokakta görünürlüğü azalan parti imajını silmek için sol aktivizmi tahkim edecek.