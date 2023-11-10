Bunlar nasıl anne! Netanyahu'ya mektup yazdılar: Gazzelilerin hepsi ölsün

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları haftalardır durmaksızın devam ediyor.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.İSRAİLLİ ASKER ANNELERİNDEN İNSANLIK DIŞI TALEPİsrailli asker anneleri, başbakan Netanyahu'ya gerekirse daha fazla Filistinli çocuk öldürülmesi çağrısı yaptılar. 'Anneler', yayınladıkları açık mektupta Netanyahu'ya şöyle seslendiler:'Gazzeli sivillerin hayatını koruyacağız diye askerlerimizin hayatını tehlikeye atmayın. Gerekirse tüm Gazzelileri öldürün. Biz çocuklarımızı İsrail'i korusunlar diye askere gönderiyoruz, Gazzeli çocukları korusunlar diye değil'