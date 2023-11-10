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Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır

Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsrail nükleer tehditle sabrımızı zorluyor. Gazze katliamı ile meşruiyetleri tartışmalı hale getirdi. Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara yitip giden on binlerce insanın bedeli ve zulmün hesabı elbette sorulacak." dedi.

Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
Ekleme: 10.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Cumhuriyetimizin kurulması, gelişmesi ve büyümesi için gayret gösteren herkesi şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin yeni asrına Türkiye Yüzyılı adını bu anlayışla verdik.

Biz Cumhuriyetimizin ilk asrının son 21 yılında yaptıklarımızın hesabını milletimize vermekle mükellefiz.

Dillerinden Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i düşürmeyenlerin geçtiğimiz bir asırda neler kazandırdığı ve neler kaybettirdiği milletimizin hafızasındadır. Sağa sola savuruluyorlar.

Türkiye, dün 'gardırop Atatürkçüleri', bugün de 'sosyal medya Atatürkçüleri' olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir. Biz sosyal medya Atatürkçü'sü değiliz.

Kendi ülkelerine düşman kim varsa herkesin dümen suyuna girecek kadar kontrolü kaybetmiş durumdalar. Bunların da uzun süre varlığını sürdürmesi mümkün değildir.

Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır


'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YÜKSELİŞİNİ GÖRECEĞİZ'

Ülkenin ve milletin geçmişinden kopan bu kesim giderek marjinalleşmiştir.

Türkiye kalkınarak yoluna devam ediyor. Nice sıkıntıların üstesinden geliyoruz. Cumhuriyetimizi siyasi, diplomatik ve askeri oalrak tarihinin en güçlü seviyesine getirmek nasıl bize nasip olduysa, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini hep birlikte göreceğiz.

'İSRAİL SABRIMIZI ZORLUYOR'

İsrail nükleer tehditle sabrımızı zorluyor. Gazze katliamı ile meşruiyetleri tartışmalı hale getirdi. Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara yitip giden on binlerce insanın bedeli ve zulmün hesabı elbette sorulacak.'

Umudurunu giderek yitiren Avrupa Birliği Türkiye'nin kapısnı çok çalacaktır.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Olumsuzlukları kademe kademe ortadan kaldıracağız. Darve orta gelirli vatandaşlarımızın kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Darbecilerin milletten kopuk anayasasına mahkum edildik. Yapılan onca değişikliğe rağpmen güçler ayrılığı ve sorunların sürekli önümüze çıkıyor olması yeni anayasa talebimizin haklılığının işaretidir. Yeni anayasa hayati bir konudur.

Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır

AYM-YARGITAY GERİLİMİ

AYM ve Yargıtay arasında yaşanan tartışma, yeni anayasa yapılması gerçeğini bir kez daha teyit etti. Her kurum gibi yargı kurumlaırnın kararları tartışılır. Biz burada taraf değil hakem konumundayız. Hiçbir kurum eleştirilemez değil.

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